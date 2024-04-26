Ожидается, что проект будет реализован в третьем квартале 2025 года.

Как сообщили в EAM, стоимость сделки по приобретению здания составляет 3 млн евро, а строительные работы обойдутся в 17 млн евро.

"Мы увидели возможность инвестировать в уникальный проект. Такие широко развитые продукты в Риге пока еще являются незаполненной нишей, и потребность в них, как и в других европейских городах, растет", - заявила генеральный директор EAM Виктория Оркине.

По ее словам, при преобразовании помещений, ранее принадлежавших университету в микрорайоне Агенскалнс, целью будет и далее сохранять непрерывность использования этих зданий. Проект включает в себя спортивный зал для жильцов, тихие комнаты для работы, кинозал и зону проведения мероприятий.

Рядом с комплексом в 9 тыс. кв. м планируется построить парковку, во внутреннем дворе и на всей территории - зоны отдыха.

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