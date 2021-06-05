"Подавись ты своей тарелкой!": скандал на "Премии Муз-ТВ", падение Ивлеевой, поцелуй Прусикина и Таюрской

Традиционная церемония получила название "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света" и выбрала своей миссией "дать начало свету в виде шоу мирового уровня после длительного затишья". Ведущими стали Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева.

Поцелуй Ильи Прусикина и Софьи Таюрской

Солиcты группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин долго скрывали свои отношения, хотя поклонники давно подозревали, что они не просто коллеги. Недавно звезды открыто признались, что у них роман, а теперь впервые появились на публике как пара.

Напомним, недавно Софья Таюрская стала героиней шоу "Осторожно, Собчак!". В беседе с ведущей певица откровенно отвечала на все вопросы. Она призналась в том, о чем давно шептались поклонники коллектива - у нее роман с Ильей Прусикиным.

Именно на "Премии Муз-ТВ" звезды впервые публично поцеловались. Они выглядели счастливыми, позируя в одинаковых алых нарядах, и даже целовались перед камерами.

Появление Ольги Бузовой

Перед журналистами Ольга появилась в клетке, окруженной танцорами, в пылающем наряде птицы-феникс. По словам самой звезды, такой образ она выбрала не случайно. Наступивший год начался для нее не лучшим образом. Сразу после Нового года Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном, а недавно и вовсе попала в больницу.

"И сейчас я вышла наконец на свободу. Я свободна, я красива, я богата, я знаменита", - цитирует Ольгу Муз-ТВ.

Бузова была среди номинантов в категории "Лучшее женское видео".

Падение Насти Ивлеевой

Блогер и ведущая Настя Ивлеева оконфузилась на красной дорожке. Звезда упала, споткнувшись на высоких каблуках. Она поделилась курьезным видео на своей странице в Instagram.

Впрочем, эффектным было не только падение Насти, но и ее появление на мероприятии. Она приехала на церемонию на эвакуаторе. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Кроме того, поклонники заметили, что Ивлеева появилась на красной дорожке без обручального кольца, чем в очередной раз подогрела слухи о расставании с Элджеем. Тем не менее супруги были в этот вечер вместе и делились совместными снимками.

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