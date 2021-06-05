Сб, 5.06.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы
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В США против гражданки Латвии выдвинуты обвинения в разработке вредоносного ПО

ФОТО: AFP/SCANPIX

В США против гражданки Латвии выдвинуты обвинения в том, что она разработала вредоносное программное обеспечение, которое использовала группировка кибермошенников, чтобы похитить с банковских счетов миллионы долларов, сообщает AP со ссылкой на Министерство юстиции США.

По информации министерства, обвиняемая Алла Вите была участницей организации киберпреступников, которая использовала программное обеспечение Trickbot и была известна как группа Trickbot.

55-летняя Вите, ранее проживавшая в Суринаме, в феврале была задержана в Майами.

В пятницу в федеральном суде Кливленда ей были выдвинуты обвинения.

Вите обвиняется в том, что она была членом группировки, похитившей суммы в миллионы долларов, которая заражала компьютеры в разных странах мира и получала информацию, в том числе номера кредитных карт и пароли.

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Среди жертв атак киберпреступников были американские фирмы по недвижимости и юридические предприятия, больницы и образовательные учреждения.

Обвинение заявило, что Вите для нужд группировки разработала зловредное программное обеспечение.

В деле есть и другие обвиняемые, однако их имена Минюст США не публикует.

Группа Trickbot действовала в России, Беларуси, Украине и Суринаме.

Дело расследует кливлендское отделение ФБР.

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