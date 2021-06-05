В США против гражданки Латвии выдвинуты обвинения в разработке вредоносного ПО

По информации министерства, обвиняемая Алла Вите была участницей организации киберпреступников, которая использовала программное обеспечение Trickbot и была известна как группа Trickbot.
55-летняя Вите, ранее проживавшая в Суринаме, в феврале была задержана в Майами.
В пятницу в федеральном суде Кливленда ей были выдвинуты обвинения.
Вите обвиняется в том, что она была членом группировки, похитившей суммы в миллионы долларов, которая заражала компьютеры в разных странах мира и получала информацию, в том числе номера кредитных карт и пароли.
Среди жертв атак киберпреступников были американские фирмы по недвижимости и юридические предприятия, больницы и образовательные учреждения.
Обвинение заявило, что Вите для нужд группировки разработала зловредное программное обеспечение.
В деле есть и другие обвиняемые, однако их имена Минюст США не публикует.
Группа Trickbot действовала в России, Беларуси, Украине и Суринаме.
Дело расследует кливлендское отделение ФБР.