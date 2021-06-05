Ким Кардашьян о своем разводе с Канье Уэстом: "Я чувствую себя неудачником"

40-летняя модель призналась, что считает себя недостаточно хорошей женой, а Канье она считает прекрасным отцом. Ким разрыдалась и призналась, что все, что она хочет - это запереться в комнате и больше никогда не выходить из нее, ведь для нее это уже третий брак.

"У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаным неудачником, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаным неудачником", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.