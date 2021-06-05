Сб, 5.06.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы

Ким Кардашьян о своем разводе с Канье Уэстом: "Я чувствую себя неудачником"

Вышел новый эпизод семейного шоу Кардашьян. Он снимался во время поездки на озеро Тахо. В нем Ким эмоционально высказалась о своем разводе с Канье Уэстом. Об этом пишет PeopleTalk.ru.

40-летняя модель призналась, что считает себя недостаточно хорошей женой, а Канье она считает прекрасным отцом. Ким разрыдалась и призналась, что все, что она хочет - это запереться в комнате и больше никогда не выходить из нее, ведь для нее это уже третий брак. 

"У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаным неудачником, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаным неудачником", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.

Напомним, о разводе Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста стало известно в феврале 2021 года. Главной причиной развода стало психическое заболевание музыканта - биполярное расстройство. Известно, что именно Ким подала заявление на развод. Между звездами заключен брачный контракт, потому дележа имущества через суд не предполагается. У супругов четверо детей: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм.

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