"Чернобыль" Данилы Козловского: почему у американцев получилось лучше

Чернобыльская катастрофа - богатая тема для книг, кино и прочего сочинительства: произошла трагедия относительно недавно, ее масштабы - огромны, а атмосфера невидимой глазу смертоносности радиации - загадочна, если не сказать мистична.

О хорошем фильме про ликвидаторов мечтали давно, но по какой-то причине они редко становились главными героями, передавая эту ответственность своим киношным женам, детям, ученым или простым жителям Припяти. К 35-летию со дня катастрофы российские кинематографисты, вероятно, решили исправить эту несправедливость.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина в фильме "Чернобыль" ФОТО: nonstopkino.ru

"Чернобыль" актера-режиссера-продюсера Данилы Козловского встречает зрителей полированным лоском дорогостоящего полотна - групповая работа оператора Ксении Середы, гримеров и художников (им помогает композитор Олег Карпачев) делает свое дело, создавая не лишенный очарования образ продвинутого советского городка, в котором герой Козловского - обаятельный чертяка-пожарный Алексей, не стесняющийся при случае пофарцевать, - встречает бывшую возлюбленную Олю (Оксана Акиньшина). Встреча в итоге делает крутой поворот - оказывается, Оля уже десять лет как воспитывает сына Алексея.

Не обремененный чувством ответственности пожарный начинает метаться из крайности в крайность - то обещает увезти любимую с сыном в Киев, то на недели пропадает. Вновь соединяет троицу уже разыгравшаяся катастрофа, в результате которой сын Алексея получает серьезную дозу облучения. Тогда герой Козловского пытается спасти семью, одновременно с этим получая "предложение" отправиться на саму станцию, чтобы с риском для жизни предотвратить второй взрыв, результаты которого могут оказаться многократно страшнее первого.

ФОТО: centpart.ru

"Чернобыль" - второй режиссерский опыт Данилы Козловского. Его дебютом был весьма успешный по российским меркам фильм "Тренер" 2018 года - не шедевр, но выполнившая свою функцию наивная патриотически-спортивная драма, после которой кандидатура постановщика на дорогостоящий блокбастер была весьма очевидной.

И тут Козловский попал в "ловушку второго фильма", по законам которой второй опыт успешного дебютанта должен оказаться неудачным. В случае с "Чернобылем" таким фиаско стал сырой сценарий. Вопросы возникают практически к каждому элементу истории - от героя, который одинаково любит и Пугачеву, и Цоя (тот в фильме символично поет про Последнего героя, хотя больше к месту были бы его же пророческие строчки "Я объявляю свой дом безъядерной зоной"), а прибыв на место аварии, в основном не помогает, а просто ходит вокруг с озабоченным лицом; через излишнюю болтовню и ненужные эпизоды; до перманентной неубедительности, ради ощущения которой даже не обязательно быть ученым-радиологом.