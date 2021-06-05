Полиция начала две проверки возможной покупки голосов в Алуксненском и Айзкраукльском краях

Сегодня, 5 июня, к 16.00 начато пять процессов об административных правонарушениях за нарушение правил предвыборной агитации в различных местах Латгальского региона, а также Рижского региона.

Также поступила информация о возможной покупке голосов на территории Алуксненского избирательного округа и на территории, которая относится к Айзкраукльскому избирательному округу.

В полицию поступила информация и о других нарушениях правил предвыборной агитации и общественного порядка. Информация в настоящее время проверяется.

Как сообщалось ранее, в пятницу Государственная полиция начала уголовный процесс по факту возможной покупки голосов избирателей в Екабпилсе.

Уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица, уточняют в полиции.

Также по другому делу была начата ведомственная проверка такого же возможного нарушения в Земгальском регионе.

В свою очередь в Латгальском регионе начат административный процесс в отношении неубранных партийных агитационных материалов.

Всего за предвыборный период и в дни предварительного голосования Служба госбезопасности получила более 70 сигналов о возможных незаконных действиях, из которых более 40 касались вопросов, входящих в компетенцию службы - в основном о возможном незаконном влиянии на избирателей.

Служба продолжает принимать сигналы и сегодня.

Служба госбезопасности призывает латвийцев предоставлять информацию о случаях, когда им обещали деньги, либо другие материальные или нематериальные блага за их голос в выборах, таким образом оказывая воздействие на свободный выбор избирателя.

Также жителей просят сообщать, если у них есть информация о заведомо неправильном подсчете голосов в пользу какой-либо партии или кандидата в депутаты. Просят сообщать и о нарушении тайны голосования.

В этом случае служба просит предоставить подробности того, что произошло, и, если возможно, зафиксировать предполагаемое нарушение в фото-, видео- или аудиоформате.

Со Службой госбезопасности можно связаться по телефону 67 208 964 или написав на адрес электронной почты dd@vdd.gov.lv в любое время суток. Анонимность гарантируется.

Сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00.

Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.