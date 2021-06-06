Семь мандатов "Согласия" могут обеспечить Элксниньшу пост мэра Даугавпилса

Помимо Элксниньша, мандаты вновь получат депутаты городской думы Валерий Кононов, Михаил Лавренов, Анатолий Гржибовский и Наталья Кожанова. От "Согласия" в думу прошли также Виктория Споране-Худоян и Ивета Юкшинска.

Три депутатских мандата получила "Наша партия", от которой в думу прошли нынешний мэр города Игорь Прелатов, его заместитель Ливия Янковская и член правления партии Мечислав Трусковский.

По списку Латгальской партии и "Для развития Латвии" в думу избраны два нынешних депутата - Янис Лачплесис и Янис Дукшинскис.

По списку Даугавпилсской краевой партии в думу прошли Петерис Дзалбе и Ивар Шкинчс, от Русского союза Латвии - Алексей Васильев.

Как сообщалось, на выборах в Даугавпилсе с большим отрывом победило "Согласие", за которое проголосовали 42,25% избирателей.