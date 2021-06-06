Пн, 7.06.2021
У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаным неудачником, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаным неудачником. Ким Кардашьян, модель
Ким Кардашьян, модель

Семь мандатов "Согласия" могут обеспечить Элксниньшу пост мэра Даугавпилса

Андрей Элксниньш ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Партия "Согласие" по результатам выборов получила в Даугавпилсской думе семь депутатских мандатов, что может обеспечить лидеру ее списка Андрею Элксниньшу пост мэра, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Помимо Элксниньша, мандаты вновь получат депутаты городской думы Валерий Кононов, Михаил Лавренов, Анатолий Гржибовский и Наталья Кожанова. От "Согласия" в думу прошли также Виктория Споране-Худоян и Ивета Юкшинска.

Три депутатских мандата получила "Наша партия", от которой в думу прошли нынешний мэр города Игорь Прелатов, его заместитель Ливия Янковская и член правления партии Мечислав Трусковский.

По списку Латгальской партии и "Для развития Латвии" в думу избраны два нынешних депутата - Янис Лачплесис и Янис Дукшинскис.

По списку Даугавпилсской краевой партии в думу прошли Петерис Дзалбе и Ивар Шкинчс, от Русского союза Латвии - Алексей Васильев.

Как сообщалось, на выборах в Даугавпилсе с большим отрывом победило "Согласие", за которое проголосовали 42,25% избирателей.

"Наша партия" получила 14,12% голосов, Латгальская партия - 13,25% голосов, Даугавпилсская краевая партия - 9,64% голосов, Русский союз Латвии - 8,22%.

НАВЕРХ
Back