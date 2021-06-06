"Премия Муз-ТВ" прошла, но скандалы остались: чем недовольны Арбенина и Крапивина?

Напомним, традиционная церемония получила название "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало Света" и выбрала своей миссией "дать начало свету в виде шоу мирового уровня после длительного затишья". Ведущими стали Ксения Собчак, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина пообещала больше не участвовать в "Премии Муз-ТВ". Она назвала мероприятие "безвкусным болотцем и фарсом". Свое обращение звезда разместила в Instagram-аккаунте.

Арбенина отметила, что в церемонии участвуют "тонны обделенных талантом детей". Ее также возмутило то, что в премии нет номинаций для рок- и рэп-исполнителей. Ей бы хотелось видеть на этом мероприятии Илью Лагутенко, Сергея Шнурова, Земфиру, группу "Би-2", Вячеслава Бутусова и других.

Певица положительно оценила поступок Моргенштерна, который не стал молчать и в финале публично высказался со сцены об итогах номинации "Лучший исполнитель": "Пацан не стал хавать обиду, а трогательно по-детски выскочил на сцену и протестовал. Браво, малыш-морген!".

Арбенина раскритиковала и ведущую премии Ксению Собчак: "На фоне этой живой и наглой поросли усилия Собчак быть острой и опасной оказались старомодными и пресными".

Не стала молчать и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. В соцсетях она сообщила, что впредь не появится на подобных мероприятиях. Ей стало стыдно за других. Крапивина негативно высказалась о современном шоу-бизнесе, подчеркнув, что от настоящего творчества в нем ничего не осталось.

"Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение - несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии", - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Крапивина считает, что Ксения Собчак всегда работает на совесть. Положительно Нателла оценила Моргенштерна и, конечно, Светлану Лободу, которую считает "самой крутой", тем более что она выступила на премии с невероятным номером.

"На премии я больше ходить не хочу. Не люблю, когда мне стыдно за других", - подытожила Нателла.

Напомним, Светлана Лобода стала победительницей в номинации "Лучшее женское видео" за клип на песню "Молоко". Приз приняла ее продюсер Нателла Крапивина, певица в тот момент уже улетела на корпоратив.

Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов также оценил премию "Муз-ТВ - 20/21. Начало Света". По его мнению, престижа и авторитета у этой премии совершенно нет.

"Это все пластмассовая премия", - сказал он в беседе с NEWS.ru.

Она совершенно его не интересует. В ней нет авторитета.

"Это просто развлекалово. Я считаю, что это деньги на ветер. Лучше бы взяли себе эти организаторы, разобрали их по своим карманам, как говорится, настроили бы себе замки. А так это просто потраченные впустую деньги", - считает Соседов.

Эту премию критик назвал просто "тусовкой".

"Ноль престижа, ноль авторитета, ноль полный. Поэтому я за этим, естественно, и не слежу", - резюмировал он.