Итоги выборов: за кого свои голоса отдали жители крупнейших городов Латвии
В субботу, 5 июня, при рекордно низкой явке избирателей в Латвии прошли выборы в самоуправления. Рассказываем о том, кто победил в крупнейших городах страны.
В субботу, 5 июня, при рекордно низкой явке избирателей в Латвии прошли выборы в самоуправления. Рассказываем о том, кто победил в крупнейших городах страны.
В Резекне больше всего голосов на выборах получила партия "Согласие", которая находится у власти в городе уже 12 лет, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Список "Согласия" на выборах возглавлял мэр Резекне Александр Барташевич.
За "Согласие" проголосовали 4387 жителей города (63,19%), что больше, чем на предыдущих выборах, когда партия набрала 59,03% голосов.
Значительно меньше голосов получил общий список Латгальской партии, Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов - 1338, или 19,27% общего числа.
Новая консервативная партия получила 633 голоса (9,12%). Также в думу прошла партия "Прогрессивные" - 390 голосов (5,62%).
На выборах в Резекне проголосовали 6954 избирателя (31,22%).
Состав думы:
Значительно улучшив результаты по сравнению с предыдущими муниципальными выборами, в Юрмале больше всего голосов набрал представляемый мэром города Гатисом Трукснисом Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 50,56%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Национальное объединение получило 11,67% голосов, "Согласие" - 9,72%, партия "Тебе, Юрмала" - 9,32%, список "Нового Единства" и "Движения "За!" - 5,21%.
На предыдущих выборах в 2017 году в Юрмале также победил СЗК, набрав 31% голосов избирателей.
Состав думы:
На муниципальных выборах в Лиепае больше всего голосов получила Лиепайская партия, на втором месте - Латвийское объединение регионов (ЛОР).
Список Лиепайской партии на выборах возглавлял бывший мэр города Улдис Сескс, ЛОР - нынешний мэр Янис Вилнитис.
За Лиепайскую партию проголосовали 5519 жителей города, или 41,19% общего числа избирателей, за ЛОР - 4143 жителя (30,92%).
Эти же партии больше всего голосов избирателей получили и на выборах 2017 года.
На третьем месте "Согласие" - 1583 голоса (11,81%), объединенный список "Движения "За!", "Нового Единства" и "Прогрессивных" получил 806 голосов (6,01%), Национальное объединение - 676 голосов (5,04%).
Из 46 506 избирателей Лиепаи в выборах участвовали 13 413, или 28,84% общего числа.
Состав думы:
На выборах в Даугавпилсе с большим отрывом победила партия "Согласие", за которую проголосовали 42,25% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Среди кандидатов "Согласия" больше всего голосов получили депутаты Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш и Валерий Кононов.
"Наша партия", которую представляет нынешний мэр города Игорь Прелатов, получила 14,12% голосов, Латгальская партия, представляемая вице-мэром Янисом Лачплесисом, - 13,25% голосов.
Даугавпилсская краевая партия на выборах в Даугавпилсе набрала 9,64% голосов, Русский союз Латвии - 8,22%, партия "Альтернатива" - 4,06%, Союз зеленых и крестьян - 2,88%, Христианско-демократический союз - 2,88%, Новая консервативная партия - 1,28%, "Новое Согласие" - 1,04%.
Состав думы:
На выборах в Елгавскую думу победил Союз зеленых и крестьян (СЗК), под первым номером по списку которого баллотировался нынешний мэр города Андрис Равиньш.
За СЗК проголосовали 32,27% избирателей.
"Новое Единство" набрало 13,55% голосов, Национальное объединение - 12,45% голосов, "Движение "За!" - 10,38% голосов, Русский союз Латвии - 8,14% голосов, Латвийское объединение регионов - 7,59% голосов, "Согласие" - 6,98% голосов.
Не набрали необходимых 5% голосов Новая консервативная партия (4,95%), партия "За человечную Латвию" (1,9%), "Прогрессивные" (0,9%).
В Елгаве проголосовали 11 624 жителя, или 29,59% общего числа избирателей.
Состав думы:
Представляемая находящимся в заключении Айваром Лембергсом партия "Латвии и Вентспилсу" на муниципальных выборах сохранила большинство голосов в Вентспилсе, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
За эту партию, под первым номером в списке которой баллотировался Лембергс, проголосовали 54,32% жителей города. На предыдущих выборах самоуправлений "Латвии и Вентспилсу" набрала 62,13% голосов.
Список "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов набрал 14,55% голосов. Лидером списка является депутат Вентспилсской думы Гирт Валдис Кристовскис.
Список "Для развития Латвии" получил 11,76% голосов.
Пятипроцентный барьер на выборах преодолели также Новая консервативная партия, за которую проголосовали 7,31% избирателей, и Национальное объединение - 6,56%.
В Вентспилсе 23 460 избирателей, из них 8405 приняли участие в выборах.
Состав думы:
В Валмиерском крае на выборах убедительно победила партия "Валмиере и Видземе", которую представляет мэр Валмиеры Янис Байкс.
За эту партию проголосовали 8636 избирателей, или 55,02% общего числа.
Крестьянский союз Латвии набрал 2675 голосов (17,04%), Национальное объединение - 1785 голосов (11,37%), "Новое Единство" - 902 голоса (5,75%).
В Валмиерском крае в выборах приняли участие 15 710 избирателей, или 37,83% общего числа.
Состав думы:
Всего в выборах самоуправлений могли принять участие 964 339 жителей Латвии.
В ходе выборов граждане страны избирали местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.
В Риге выборы не проводились, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. В Вараклянском и Резекненском краях выборы пройдут 11 сентября в связи с постановлением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.