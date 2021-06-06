Пн, 7.06.2021
Ситуация забавная, и я не знаю, как ее решить. Янис Икстенс, политолог о результатах выборов в Вентспилсе
Янис Икстенс, политолог о результатах выборов в Вентспилсе
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Итоги выборов: за кого свои голоса отдали жители крупнейших городов Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, 5 июня, при рекордно низкой явке избирателей в Латвии прошли выборы в самоуправления. Рассказываем о том, кто победил в крупнейших городах страны.

Резекне: у власти останется "Согласие"

Резекненская дума ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Резекне больше всего голосов на выборах получила партия "Согласие", которая находится у власти в городе уже 12 лет, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Список "Согласия" на выборах возглавлял мэр Резекне Александр Барташевич.

За "Согласие" проголосовали 4387 жителей города (63,19%), что больше, чем на предыдущих выборах, когда партия набрала 59,03% голосов.

Значительно меньше голосов получил общий список Латгальской партии, Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов - 1338, или 19,27% общего числа.

Новая консервативная партия получила 633 голоса (9,12%). Также в думу прошла партия "Прогрессивные" - 390 голосов (5,62%).

На выборах в Резекне проголосовали 6954 избирателя (31,22%).

Состав думы:

  • "Согласие": Александр Барташевич, Алексей Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Ольга Строде, Александр Иршин.
  • Общий список Национального объединения, "Нового Единства", Латвийского объединения регионов, Латгальской партии и Латвийской зеленой партии: Инара Гроце, Язеп Корсакс, Юрис Гунтис.
  • Новая консервативная партия: Волдемар Платацис.
  • "Прогрессивные": Лейла Расима.

Юрмала: победа Союза зеленых и крестьян

Здание Юрмальской думы ФОТО: jurmala.lv

Значительно улучшив результаты по сравнению с предыдущими муниципальными выборами, в Юрмале больше всего голосов набрал представляемый мэром города Гатисом Трукснисом Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 50,56%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Национальное объединение получило 11,67% голосов, "Согласие" - 9,72%, партия "Тебе, Юрмала" - 9,32%, список "Нового Единства" и "Движения "За!" - 5,21%.

На предыдущих выборах в 2017 году в Юрмале также победил СЗК, набрав 31% голосов избирателей.

Состав думы:

  • Союз зеленых и крестьян: Гатис Трукснис, Рита Спроге, Даце Риньке, Ирена Каусиниеце, Иева Таранда, Инесе Карклиня, Янис Лединьш, Анита Адияне.
  • Национальное объединение: Андрис Чуда, Роланд Парасигс-Парасиньш.
  • "Согласие": Лариса Лоскутова, Андрей Морозов.
  • "Тебе, Юрмала": Мартиньш Стулпиньш, Улдис Кронблумс.
  • "Новое Единство" и "Движение "За!": Инт Далдерис.

Лиепая: победа местной партии

Лиепайская дума ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На муниципальных выборах в Лиепае больше всего голосов получила Лиепайская партия, на втором месте - Латвийское объединение регионов (ЛОР).

Список Лиепайской партии на выборах возглавлял бывший мэр города Улдис Сескс, ЛОР - нынешний мэр Янис Вилнитис.

За Лиепайскую партию проголосовали 5519 жителей города, или 41,19% общего числа избирателей, за ЛОР - 4143 жителя (30,92%).

Эти же партии больше всего голосов избирателей получили и на выборах 2017 года.

На третьем месте "Согласие" - 1583 голоса (11,81%), объединенный список "Движения "За!", "Нового Единства" и "Прогрессивных" получил 806 голосов (6,01%), Национальное объединение - 676 голосов (5,04%).

Из 46 506 избирателей Лиепаи в выборах участвовали 13 413, или 28,84% общего числа.

Состав думы:

  • Лиепайская партия: Гунар Ансиньш, Улдис Сескс, Хелвийс Валцис, Вилнис Витковскис, Эдвин Стрикс, Улдис Хмелевскис.
  • Латвийское объединение регионов: Янис Вилнитис, Атис Декснис, Линда Матисоне, Агрис Мертенс, Модрис Швейдукс.
  • "Согласие": Людмила Рязанова, Хелена Гериловича.
  • "За!", "Новое Единство" и "Прогрессивные": Даце Блуке.
  • Национальное объединение: Улдис Липскис.

Даугавпилс: уверенная победа "Согласия"

Даугавпилсская дума ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

На выборах в Даугавпилсе с большим отрывом победила партия "Согласие", за которую проголосовали 42,25% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Среди кандидатов "Согласия" больше всего голосов получили депутаты Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш и Валерий Кононов.

"Наша партия", которую представляет нынешний мэр города Игорь Прелатов, получила 14,12% голосов, Латгальская партия, представляемая вице-мэром Янисом Лачплесисом, - 13,25% голосов.

Даугавпилсская краевая партия на выборах в Даугавпилсе набрала 9,64% голосов, Русский союз Латвии - 8,22%, партия "Альтернатива" - 4,06%, Союз зеленых и крестьян - 2,88%, Христианско-демократический союз - 2,88%, Новая консервативная партия - 1,28%, "Новое Согласие" - 1,04%.

Состав думы:

  • "Согласие": Андрей Элксниньш, Валерий Кононов, Михаил Лавренов, Анатолий Гржибовский, Наталия Кожанова, Виктория Споране-Худоян, Ивета Юкшинска.
  • "Наша партия": Игорь Прелатов, Ливия Янковска, Мечислав Трусковский.
  • Латгальская партия и "Для развития Латвии": Янис Лачплесис, Янис Дукшинскис.
  • Партия Даугавпилсского края: Петерис Дзалбе, Ивар Шкинчс.
  • Русский союз Латвии: Алексей Васильев.

Елгава: победа СЗК

Здание Елгавской думы ФОТО: jelgava.lv

На выборах в Елгавскую думу победил Союз зеленых и крестьян (СЗК), под первым номером по списку которого баллотировался нынешний мэр города Андрис Равиньш.

За СЗК проголосовали 32,27% избирателей.

"Новое Единство" набрало 13,55% голосов, Национальное объединение - 12,45% голосов, "Движение "За!" - 10,38% голосов, Русский союз Латвии - 8,14% голосов, Латвийское объединение регионов - 7,59% голосов, "Согласие" - 6,98% голосов.

Не набрали необходимых 5% голосов Новая консервативная партия (4,95%), партия "За человечную Латвию" (1,9%), "Прогрессивные" (0,9%).

В Елгаве проголосовали 11 624 жителя, или 29,59% общего числа избирателей.

Состав думы:

  • Союз зеленых и крестьян: Андрис Равиньш, Рита Вецтиране, Минтаутас Бушкевицс, Инесе Бандениеце, Марис Миелавс, Вилис Левченокс.
  • "Новое Единство": Айгар Рублис, Андрис Томашунс.
  • Национальное объединение: Юрис Стродс, Роберт Шлегелмилхс.
  • "Движение "За!": Улдис Думиньш, Мартиньш Дагис.
  • Русский союз Латвии: Андрей Пагор.
  • Латвийское объединение регионов: Гунарс Курловичс.
  • "Согласие": Зента Третьяк.

Вентспилс: партия Лембергса набрала больше всех

Променад Вентспилсского порта ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Представляемая находящимся в заключении Айваром Лембергсом партия "Латвии и Вентспилсу" на муниципальных выборах сохранила большинство голосов в Вентспилсе, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За эту партию, под первым номером в списке которой баллотировался Лембергс, проголосовали 54,32% жителей города. На предыдущих выборах самоуправлений "Латвии и Вентспилсу" набрала 62,13% голосов.

Список "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов набрал 14,55% голосов. Лидером списка является депутат Вентспилсской думы Гирт Валдис Кристовскис.

Список "Для развития Латвии" получил 11,76% голосов.

Пятипроцентный барьер на выборах преодолели также Новая консервативная партия, за которую проголосовали 7,31% избирателей, и Национальное объединение - 6,56%.

В Вентспилсе 23 460 избирателей, из них 8405 приняли участие в выборах.

Состав думы:

  • "Латвии и Вентспилсу": Айвар Лембергс, Кристине Лемберга, Дидзис Ошениекс, Гунтис Блумбергс, Игета Гредзена, Андрис Григалис.
  • "Для развития Латвии": Эдгар Чепорюс, Нормунд Пуполс.
  • "Новое Единство" и Латвийское объединение регионов: Гирт Валдис Кристовскис, Даце Корна.
  • Новая консервативная партия: Бруно Юршевицс.
  • Национальное объединение: Карлис Вочтавс.

Валмиера и Валмиерский край: победа за местными

Валмиерская дума ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Валмиерском крае на выборах убедительно победила партия "Валмиере и Видземе", которую представляет мэр Валмиеры Янис Байкс.

За эту партию проголосовали 8636 избирателей, или 55,02% общего числа.

Крестьянский союз Латвии набрал 2675 голосов (17,04%), Национальное объединение - 1785 голосов (11,37%), "Новое Единство" - 902 голоса (5,75%).

В Валмиерском крае в выборах приняли участие 15 710 избирателей, или 37,83% общего числа.

Состав думы:

  • "Валмиере и Видземе": Янис Байкс, Ричард Гайлумс, Янис Олманис, Гунтис Гладкинс, Янис Скрастиньш, Гуна Кибеле, Том Упренс, Янис Дайнис, Андрис Клеперс, Гунтар Штромбергс, Рейнис Муйжниекс, Каспар Клявиньш.
  • Союз зеленых и крестьян: Харийс Рокпелнис, Юрис Яковинс, Вугарс Эцманис, Эдгар Гранданс.
  • Национальное объединение: Янис Грасбергс, Марек Берзиньш.
  • "Новое Единство": Янис Упениекс.

Всего в выборах самоуправлений могли принять участие 964 339 жителей Латвии.

В ходе выборов граждане страны избирали местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

В Риге выборы не проводились, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. В Вараклянском и Резекненском краях выборы пройдут 11 сентября в связи с постановлением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

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