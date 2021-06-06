Итоги выборов: за кого свои голоса отдали жители крупнейших городов Латвии

Резекне: у власти останется "Согласие"

Резекненская дума ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Резекне больше всего голосов на выборах получила партия "Согласие", которая находится у власти в городе уже 12 лет, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Список "Согласия" на выборах возглавлял мэр Резекне Александр Барташевич.

За "Согласие" проголосовали 4387 жителей города (63,19%), что больше, чем на предыдущих выборах, когда партия набрала 59,03% голосов.

Значительно меньше голосов получил общий список Латгальской партии, Национального объединения, Латвийской Зеленой партии, "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов - 1338, или 19,27% общего числа.

Новая консервативная партия получила 633 голоса (9,12%). Также в думу прошла партия "Прогрессивные" - 390 голосов (5,62%).

На выборах в Резекне проголосовали 6954 избирателя (31,22%).

Состав думы:

"Согласие" : Александр Барташевич, Алексей Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Ольга Строде, Александр Иршин.

: Александр Барташевич, Алексей Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Ольга Строде, Александр Иршин. Общий список Национального объединения, "Нового Единства", Латвийского объединения регионов, Латгальской партии и Латвийской зеленой партии : Инара Гроце, Язеп Корсакс, Юрис Гунтис.

: Инара Гроце, Язеп Корсакс, Юрис Гунтис. Новая консервативная партия : Волдемар Платацис.

: Волдемар Платацис. "Прогрессивные": Лейла Расима.

Юрмала: победа Союза зеленых и крестьян

Здание Юрмальской думы ФОТО: jurmala.lv

Значительно улучшив результаты по сравнению с предыдущими муниципальными выборами, в Юрмале больше всего голосов набрал представляемый мэром города Гатисом Трукснисом Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 50,56%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Национальное объединение получило 11,67% голосов, "Согласие" - 9,72%, партия "Тебе, Юрмала" - 9,32%, список "Нового Единства" и "Движения "За!" - 5,21%.

На предыдущих выборах в 2017 году в Юрмале также победил СЗК, набрав 31% голосов избирателей.

Состав думы:

Союз зеленых и крестьян : Гатис Трукснис, Рита Спроге, Даце Риньке, Ирена Каусиниеце, Иева Таранда, Инесе Карклиня, Янис Лединьш, Анита Адияне.

: Гатис Трукснис, Рита Спроге, Даце Риньке, Ирена Каусиниеце, Иева Таранда, Инесе Карклиня, Янис Лединьш, Анита Адияне. Национальное объединение : Андрис Чуда, Роланд Парасигс-Парасиньш.

: Андрис Чуда, Роланд Парасигс-Парасиньш. "Согласие" : Лариса Лоскутова, Андрей Морозов.

: Лариса Лоскутова, Андрей Морозов. "Тебе, Юрмала" : Мартиньш Стулпиньш, Улдис Кронблумс.

: Мартиньш Стулпиньш, Улдис Кронблумс. "Новое Единство" и "Движение "За!": Инт Далдерис.

Лиепая: победа местной партии

Лиепайская дума ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На муниципальных выборах в Лиепае больше всего голосов получила Лиепайская партия, на втором месте - Латвийское объединение регионов (ЛОР).

Список Лиепайской партии на выборах возглавлял бывший мэр города Улдис Сескс, ЛОР - нынешний мэр Янис Вилнитис.

За Лиепайскую партию проголосовали 5519 жителей города, или 41,19% общего числа избирателей, за ЛОР - 4143 жителя (30,92%).

Эти же партии больше всего голосов избирателей получили и на выборах 2017 года.

На третьем месте "Согласие" - 1583 голоса (11,81%), объединенный список "Движения "За!", "Нового Единства" и "Прогрессивных" получил 806 голосов (6,01%), Национальное объединение - 676 голосов (5,04%).

Из 46 506 избирателей Лиепаи в выборах участвовали 13 413, или 28,84% общего числа.

Состав думы:

Лиепайская партия : Гунар Ансиньш, Улдис Сескс, Хелвийс Валцис, Вилнис Витковскис, Эдвин Стрикс, Улдис Хмелевскис.

: Гунар Ансиньш, Улдис Сескс, Хелвийс Валцис, Вилнис Витковскис, Эдвин Стрикс, Улдис Хмелевскис. Латвийское объединение регионов : Янис Вилнитис, Атис Декснис, Линда Матисоне, Агрис Мертенс, Модрис Швейдукс.

: Янис Вилнитис, Атис Декснис, Линда Матисоне, Агрис Мертенс, Модрис Швейдукс. "Согласие" : Людмила Рязанова, Хелена Гериловича.

: Людмила Рязанова, Хелена Гериловича. "За!", "Новое Единство" и "Прогрессивные" : Даце Блуке.

: Даце Блуке. Национальное объединение: Улдис Липскис.

Даугавпилс: уверенная победа "Согласия"

Даугавпилсская дума ФОТО: Ivars Soikāns/LETA