Арестован и избран: как Лембергс будет выполнять свои депутатские обязанности?

Политолог и бывший политик Илга Крейтусе сказала, что результаты выборов в Вентспилсе не стали неожиданностью и победу списка Лембергса можно расценить как закономерный результат.

"Одной руганью господина Кристовскиса и пустыми оскорблениями невозможно победить оппонента.

Мне кажется, что те, кто выступал против списка этой партии (L&V), думали, что могут обогнать своими пустыми словами партию, у которой много аргументов.

"Речь идет не об успешном выступлении Лембергса или хорошо проведенной кампании, а о бессилии его противников в схватке с таким противником, как Лембергс.

Вместо отрицания и негатива оппоненты должны были дать четкое видение изменений в городе", - прокомментировал эксперт.

"Жители Вентспилса видят негативные изменения, которые произошли в городе - связанные с портом и кампанией нескольких депутатов JKP. Не стоит ожидать, что местные избирательные баталии станут идеологом и, скажем, раздачей европейских денег.

Жителей самоуправления интересуют повседневные вопросы, такие как налог на недвижимость и состояние улиц, по которым в Вентспилсе ни у кого нет вопросов".

Комментируя практическое участие избранного Лемберга в работе самоуправления, Крейтусе отмечает, что это не первый случай, когда лишенный свободы занимает выборную должность в Латвии.

"Во времена пятого Сейма в течение всего срока в предварительном заключении находился один депутат - Альфред Рубикс. У нас есть прецедент, но сегодня техническая ситуация изменилась, теперь можно работать удаленно.

Это будет своеобразной проверкой политического потенциала министра юстиции Бордана в отношении того, сможет ли министерство разработать механизм, препятствующий Лембергу участвовать в работе совета, хотя и удаленно.

Будет интересно наблюдать. Это будет новая ситуация в Латвии. Это не первый раз, когда избирается человек, находящийся под стражей, и, вероятно, не последний".

Политолог Янис Икстенс оценивает результаты выборов в Вентспилсе более критически, указывая на то, что участие L&V в них свидетельствует о постепенном снижении популярности.

"Они потеряли восемь процентных пунктов, что свидетельствует о явной потере поддержки. Это не первые выборы, когда поддержка "Латвии и Вентспилсу" падает, и теперь она есть у чуть более половины избирателей".

Размышляя о будущем Лембергса, эксперт был осторожен в своих заявлениях.

"Ситуация забавная, и я не знаю, как ее решить.

Это, прежде всего, правовой вопрос, возможна ли такая ситуация, потому что очевидно, что некоторые функции мэрии, такие как встреча с населением и принятие решений, не идут рука об руку с режимом тюремной безопасности", -сказал Икстенс.

"Имеет смысл либо он сидит в тюрьме, и ему отказывают в этой возможности, либо работает, но на свободе. Я не знаю, можно ли изменить существующую меру безопасности, предоставив какое-то послабление.

Однако латвийские юристы умные, и что они только не придумают".