НКП рассказала причину отставки Илги Шуплински

"Это было наше решение", - сказал представитель НКП. По его словам, это связано с необходимостью долгосрочного планирования.

"В этом случае, планированием того, как мы сможем улучшить здоровье своей организации до следующих выборов в Сейм", - пояснил Эглитис, указав на желание улучшить рейтинги партии: "чтобы мы смогли восстановиться".

Эглитис отрицает, что Шуплинска заранее не знала о желании партии заменить ее на посту министра. "Мы с ней разговаривали несколько раз до принятия решения", - рассказал Гатис Эглитис. Однако, по его словам, во время этих разговоров не удалось добиться взаимовыгодной договоренности.