Ксения Собчак сообщила, что Netflix купил фильм о "скопинском маньяке"

"Кстати, Netflix берут наш фильм про маньяка. Который так тебя "не по-старчески" задел. Так что поздравь", - написала Собчак.
В своем Telegram-канале она отреагировала на эту новость эмодзи с женщиной, которая тянет руку.
Напомним, 22 марта на YouTube-канале Ксении Собчак появился фильм-интервью с Виктором Моховым, известным как "скопинский маньяк".
Как написала сама Собчак, она ожидала, что фильм вызовет неоднозначную реакцию.
"Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев - "зачем вообще давать слово маньякам?", - написала она в своем Telegram, добавив: "Это наше право как журналистов - исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию".
В 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних девочек, которым на тот момент было 14 и 17 лет. Мужчина держал их у себя в подвале, издевался над ними и насиловал. За время заточения одна из девушек родила ему двоих детей - они родились прямо в подвале. Во время родов ей помогала вторая девушка с помощью учебника по акушерству и подручных средств.
Рожденных детей Виктор Мохов подбросил в подъезды домов.
В 2004 году Мохов взял одну из девушек в гости, выдав ее за племянницу. Однако девушка сумела незаметно передать записку с просьбой о помощи, в результате чего насильник был задержан.
Собчак мужчина сообщил, что хочет встретиться со второй своей бывшей узницей Екатериной Мартыновой. Мохов записал видео, в котором извинился перед ней, но женщина не стала его смотреть.
В марте Мартынова обратилась в прокуратуру и СК из-за интервью "скопинского маньяка". Она попросила возбудить против Мохова уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за того, что тот рассказал в фильме Собчак подробности преступлений, совершенных в отношении Мартыновой. Уголовное дело не возбуждено, следствие проводит проверку. Мартыновой предоставили государственную защиту.
Из-за съемок в фильме Ксении Собчак Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей (13,5 евро) за нарушение административного надзора. Суд также отказался запрещать Мохову общаться с журналистами и ходить в бары.