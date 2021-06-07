Ксения Собчак сообщила, что Netflix купил фильм о "скопинском маньяке"

"Кстати, Netflix берут наш фильм про маньяка. Который так тебя "не по-старчески" задел. Так что поздравь", - написала Собчак.

В своем Telegram-канале она отреагировала на эту новость эмодзи с женщиной, которая тянет руку.

"Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев - "зачем вообще давать слово маньякам?", - написала она в своем Telegram, добавив: "Это наше право как журналистов - исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию".

В 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних девочек, которым на тот момент было 14 и 17 лет. Мужчина держал их у себя в подвале, издевался над ними и насиловал. За время заточения одна из девушек родила ему двоих детей - они родились прямо в подвале. Во время родов ей помогала вторая девушка с помощью учебника по акушерству и подручных средств.

Рожденных детей Виктор Мохов подбросил в подъезды домов.

В 2004 году Мохов взял одну из девушек в гости, выдав ее за племянницу. Однако девушка сумела незаметно передать записку с просьбой о помощи, в результате чего насильник был задержан.