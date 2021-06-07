Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького. В новой постановке она спасает Сталина

Премьера назначена на 11 и 12 июня. Об этом сама Ольга написала в Instagram: "Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке театра имени Горького (МХАТ). Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня".

На сайте театра указано, что спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему - молодость вождя".

"История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - говорится в описании.

ФОТО: instagram.com/buzova86

Режиссер-постановщик - Рената Сотириади.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков отметил, что спектакль рассчитан на "городского образованного человека самого разного возраста, который задумывается о Сталине, о Трампе, о Путине, о де Голле, о Рузвельте, о больших политиках".

Ольга Бузова исполнит роль "Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов", которая "вызывает у всех усмешку".

"Сюжет пьесы - некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари - умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина", - цитирует худрука Lenta.ru.