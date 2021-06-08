Дмитрий Исхаков о браке и расставании с Полиной Гагариной: "Я ошибался"

Дмитрий Исхаков отметил, что после расставания с Полиной Гагариной у него стало гораздо больше свободного времени на себя, свои проекты и карьеру.

"Раньше мы много летали, я всегда был за сценой, помогал и принимал непосредственное участие во всех процессах.

В этом смысле нет худа без добра. Я записал и выпустил свой авторский курс по фотографии. Это потребовало много времени и ресурсов. Придумал и снял фотопроект про эйджизм. Продолжаю заниматься своими съемками и фотостудией", - говорит Дмитрий.

Сейчас он не ищет замены или компенсации.

"Я сильно занят воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в этот момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает", - указывает он.

Для Дмитрия нет страха в одиночестве. Ему дорога его нервная система.

Крах в их с Полиной отношениях он ощутил в тот период, когда им по два раза в неделю в течение нескольких месяцев приходилось летать в Китай на проект. По 16 часов они добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день - обратно.

"Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался", - подчеркивает Исхаков.

Дмитрий признается, что пережить развод тяжело, особенно если его не ожидаешь.

"Никаких легких путей нет. Волшебных секретов нет. Таблетки, говорят, есть, но я к ним не прибегал. Пожалуй, один рецепт у меня все же есть. Дело. У меня оно есть. Я увлечен фотографией и своей студией. Чем больше вы сможете себя занять, чем меньше оставите себе свободного времени на самокопание и страдание, тем "проще". [...] Если вы не робот - будете страдать. Это нормально. Пережить можно", - отмечает фотограф.

Что касается разговоров о том, что он в этом браке был в тени Полины, и критики, то к этому он относится спокойно.

"Жизнь меня научила спокойно ее воспринимать. Что считать критикой? Кто критикует? Имеет ли мнение того, кто критикует, какую-то ценность вообще и для меня в частности? Конструктивно ли это? Критика от людей, знающих меня лично, уважаемых мною, - ценна, и я всегда к ней прислушиваюсь. Обижаться? Никогда! Я знаю себе цену", - подытоживает Дмитрий.

Напомним, 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.

Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году. Он снимал певицу для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины от ее первого брака с актером Петром Кисловым- 13-летний Андрей.

Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной 2020-го они официально заявили о расставании.