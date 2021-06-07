Новый министр внутренних дел Голубева временно сложит мандат депутата Сейма

Согласно результатам выборов в 13-й Сейм, следующему мандат в рижском избирательном округе полагается депутату Рижской думы Марису Мичеревскису, который уже письменно подтвердил, что примет мандат депутата Сейма.

Чтобы Мичеревскис получил мандат, ему еще нужно дать клятву депутата.

В свою очередь на место Мичеревскиса в Рижскую думу может прийти представитель движения "За!" Жанете Эглите, которая также выразила готовность принять эту должность.

Как известно, после того, как из коалиции была исключена партия KPV LV, должности потеряли представители этой партии - министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр благосостояния Рамона Петравича. Должности лишилась и Илга Шуплинска, которая незамедлительно вышла из НКП. В свою очередь должность министра экономики несколько недель была вакантной, так как после перехода из KPV LV в Национальное объединение ее пришлось покинуть Янису Витенбергсу.