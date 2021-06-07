Дело о сбитом MH17 разбирают в суде по существу: что важно знать

На исходе седьмого года после катастрофы над Донбассом пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний", в Нидерландах с 7 июня 2021 года начался новый этап уголовного процесса против предполагаемых виновников преступления - разбирательство дела по существу. Заседание в понедельник было посвящено обсуждению процессуальных вопросов. Во вторник, 8 июня, в суде будут представлены материалы дела, связанные с вопросом, был ли самолет сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета запущена с поля в районе села Первомайское, подконтрольного "ДНР". Сам судебный процесс начался 9 марта 2020 года с обсуждения предварительных вопросов.

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. Что важно знать об одном из самых громких международных уголовных процессов последних десятилетий - в обзоре DW.

Суд в Гааге? Да, но это не трибунал ООН, его заблокировала Россия

Хотя судебный процесс рассматривает суд Гааги, его не следует путать с Международным судом ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, действительно требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето. Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.

ФОТО: DW

Окружной суд Гааги проводит свои заседания не в местном Дворце правосудия, а в гораздо более вместительном юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда вылетал малайзийский "Боинг". Слушания формально считаются открытыми, но, во-первых, все желающие физически не смогли бы попасть в зал судебных заседаний. Во-вторых, дополнительные ограничения были введены из-за пандемии коронавируса. Однако возможность следить за процессом есть у любого желающего: каждое заседание транслируется в прямом эфире в интернете на голландском и английском языках.

Кто сбил MH17: результаты расследования

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777" на востоке Украины. После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.