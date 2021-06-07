Пн, 7.06.2021
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Ким Кардашьян, модель

Из списка разрушающихся зданий исключен дом в югендстиле на улице Виландес в Риге

Улица Виландес ФОТО: Zane Bitere/LETA

Комиссия по разрушающимся зданиям Рижской думы решила исключить дом в югендстиле на ул. Виландес, 11, из списка ухудшающих городскую среду, и для его владельца отменена повышенная ставка налога на недвижимость, сообщили агентству LETA в управлении по связям с общественностью Рижской думы.

Исторический дом ранее относился к разрушающимся объектам категории А и был одним из самых известных заброшенных зданий в столице.

Собственником недвижимости общей площадью 1970 кв. м с 2002 года является предприятие Vīlande. Владелец дома сообщил комиссии, что строительная документация утверждена строительным управлением Риги и заключен договор на реконструкцию дома.

На фасаде здания установлены строительные леса, ведется ремонт. Реконструкцию фасада планируется завершить к маю 2022 года.

Каменное здание на ул. Виландес, 11, построенное 114 лет назад по проекту архитектора Рудольфа Генриха Цирквица, является памятником архитектуры и культуры государственного значения. Это один из первых в Риге домов в югендстиле.

В 2011 году дом пережил пожар, у него была полностью разрушена крыша. В течение нескольких лет за зданием не следили должным образом - с 2006 года владелец получал предупреждения и штрафы от самоуправления за то, что надлежащим образом не содержал недвижимость.

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