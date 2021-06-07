Из списка разрушающихся зданий исключен дом в югендстиле на улице Виландес в Риге

Исторический дом ранее относился к разрушающимся объектам категории А и был одним из самых известных заброшенных зданий в столице.

Собственником недвижимости общей площадью 1970 кв. м с 2002 года является предприятие Vīlande. Владелец дома сообщил комиссии, что строительная документация утверждена строительным управлением Риги и заключен договор на реконструкцию дома.

На фасаде здания установлены строительные леса, ведется ремонт. Реконструкцию фасада планируется завершить к маю 2022 года.

Каменное здание на ул. Виландес, 11, построенное 114 лет назад по проекту архитектора Рудольфа Генриха Цирквица, является памятником архитектуры и культуры государственного значения. Это один из первых в Риге домов в югендстиле.