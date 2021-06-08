"Садишься и начинаешь любить себя": Юлия Волкова о клипе "Простые движения" и мастурбации на сцене

Продюсером группы "Тату" был Иван Шаповалов. Однажды он пригласил Юлию и сказал, что у него есть великолепная идея для клипа. Мужчина поставил камеру в номере и сказал, что несовершеннолетней Волковой (тогда ей было 16-17 лет) следует мастурбировать на камеру и снимать все это. После этого он оставил девушку и вышел. Полученное видео ему не понравилось, тогда он убедил Юлию, что ей следует еще раз переснять и быть максимально искренней.

"Представь, что твой молодой человек - это камера... Садишься и начинаешь любить себя, но ты должна кончить... Представь, что твой любимый на тебя смотрит... Все должно быть честно", - вспомнила Волкова слова продюсера.

В итоге получился видеоряд для клипа на песню "Простые движения".

Но, по словам Юлии, самое страшное было не это, а выступление в Японии.

"Когда [выступали] в Японии, у нас был наушник, и Ваня сказал, что перед песней "Простые движения" "ты сядешь на сцене, и вот эти 50 тысяч... ты руку вот под джинсы и начнешь мастурбировать". [...] Он говорит, что надо так сделать. Я говорю, как? Тут люди, камеры. Фотографы. В роли кого я на сцене? Одно дело - камера, клип, тет-а-тет, это моя личная жизнь. "Руку под джинсы. Очень красиво сядь. Две-три минуты до начала". [...] Вот это было сложно. Конечно, я это сделала. 50 тысяч глаз. Это ведь личное. Мне было сложно. Мне было тяжело", - вспомнила Волкова.

Видео: "Тату" в Японии

Юлия Волкова отмечает, что тогда она не думала о том, имел ли Шаповалов моральное право просить о таком.

"Он же не делал из этого чего-то плохого и вон выходящего. [...] Провокация. Все понятно. Он не просил это делать Лену. Он знал, что Лена скажет нет. Он знал, что я это сделаю", - рассуждает артистка.

Своей дочери она бы такого не желала. Лена Катина пояснила, что Юле он предложил, потому что она уже тогда жила половой жизнью.

"Я знала о том, что у нас с Ваней есть нить, когда нам было легко договариваться. Мы во многом были похожи. [...] В каждом проекте должна быть муза. Не могу сказать, что я была в него влюблена, но мне он нравился. Я ему доверяла", - отмечает Юлия.

Ее доверие, со слов Волковой, продюсер не предал. Беременность звезды не связана с распадом группы, на тот момент девушки уже сами ушли.