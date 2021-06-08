Салоны красоты просят у правительства ответов об ограничениях Covid-19 в отрасли
В открытом письме президенту Латвии, министрам и Сейму владельцы и руководители салонов красоты требуют ответов о влиянии антиковидных ограничений на отрасль.
В открытом письме президенту Латвии, министрам и Сейму владельцы и руководители салонов красоты требуют ответов о влиянии антиковидных ограничений на отрасль.
Представителей отрасли интересуют ответы на вопросы о том, почему в кабинетах врача и косметолога разные правила, почему, несмотря на снижение заболеваемости, не отменено требование 25 квадратных метров для одной услуги и почему одному мастеру запрещено обслуживать нескольких членов одного домохозяйства параллельно, если до 20 человек из нескольких домохозяйств могут встречаться в помещении.
Индустрия красоты также интересуется тем, почему в салоне красоты нужно измерять температуру посетителя, а в других общественных местах этого делать не нужно, и как поступать с работниками, которые не привиты от коронавируса и не планируют этого делать.
В то же время представители индустрии красоты указывают на неясности в выплате пособий и порядке подачи заявок для различных специалистов в данной области.
Письмо подписали более 100 руководителей салонов, и список продолжает расширяться.
Уже сообщалось, что с 1 июня косметологи могут оказывать услуги, предъявив сертификат о вакцинации от Covid-19. Однако, по словам Сабины Улберте, президента Латвийской ассоциации специалистов красоты, в отрасли возникла неразбериха, поскольку возобновить работу могут отдельные, вакцинированные поставщики услуг, в то время как к врачам данное требование не относится.