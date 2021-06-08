Синоптики предупреждают: в ближайшие часы ожидаются гроза и сильные порывы ветра

По сообщению LVĢMC, в ближайшие 1-3 часа в восточной части Латвии ожидаются грозы с резкими порывами ветра до 15 м/с и проливными дождями, возможен град.

Имейте в виду, что возможны грозы. Будьте особенно осторожны в местах, особенно подверженных воздействию грозы, например, в лесах и на открытых участках.

Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху. Возможно затопление локальных низовий.