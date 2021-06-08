Синоптики предупреждают: в ближайшие часы ожидаются гроза и сильные порывы ветра
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) предупреждает, что в ближайшие часы в Видземе ожидается гроза.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) предупреждает, что в ближайшие часы в Видземе ожидается гроза.
По сообщению LVĢMC, в ближайшие 1-3 часа в восточной части Латвии ожидаются грозы с резкими порывами ветра до 15 м/с и проливными дождями, возможен град.
Имейте в виду, что возможны грозы. Будьте особенно осторожны в местах, особенно подверженных воздействию грозы, например, в лесах и на открытых участках.
Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху. Возможно затопление локальных низовий.
Условия вождения на дороге могут ухудшаться из-за плохой видимости и аквапланирования. Занятия на открытом воздухе могут быть нарушены. По возможности ищите убежище в помещении.