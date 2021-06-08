Стало известно, какое пособие получат родители тройни в Риге

Как сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, с 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие. Оно предназначено для материальной поддержки семей, поскольку одновременный уход за тремя детьми влечет за собой значительно более высокие дополнительные расходы.

Министр благосостояния Гатис Эглитис пожелал родителям терпения и энергии, а также чтобы дети доставляли много хороших эмоций и удовлетворения. "Пусть мальчишки вырастут здоровыми, сильными, станут хорошими и счастливыми людьми. Для родителей это, конечно, тройная радость, но и тройные расходы. Поэтому предоставленное пособие будет для них очень полезным", - сказал министр.