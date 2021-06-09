"Прошу, не стоит винить Рому": мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери

Одно из писем она написана 3 июня. В нем Сапега рассказывает, что "сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой [Протасевичем] в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить". "Однако вышло все несколько иначе", - пишет Сапега.
Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно.
Девушка также рассказала, что в СИЗО много читает и пишет дневник, а еще занимается спортом.
Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала "Тревожное счастье" И. Шамякина, 600 страниц за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь.
Уже в другом письме от 1 июня Сапега также пишет, что первый раз за все время, что находится в СИЗО заплакала, когда получила первые письма от родных. Она пишет, что из-за отсутствия часов научилась ориентироваться во времени по колоколам, которые "за окном каждый час пробивают определенное и равное точному времени количество раз".
Ранее уже сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). 25 мая, по данным источника "Русской службы ВВС", ее признали подозреваемой по третьему уголовному делу – по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.