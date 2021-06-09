Ср, 9.06.2021
В какой-то степени страстного артиста Козловского хочется даже пожалеть - он стал (осознанно или нет) автором "партийного заказа" - фильма, обреченного практически на уровне задумки, а тягаться на арене зрительского кино с полюбившимся всему миру монолитом от HBO было задачей заведомо практически невыполнимой. из обзора на фильм "Чернобыль"
из обзора на фильм "Чернобыль"
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"Прошу, не стоит винить Рому": мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери

София Сапега. ФОТО: Telegram Channel "Zheltye Slivy\/via REUTERS

Семья гражданки РФ Софьи Сапеги, которую задержали после посадки самолета Ryanair в Минске, получила первые письма от нее из СИЗО. Их фрагменты опубликовала "Медуза" со ссылкой на "Русскую службу ВВС".

Одно из писем она написана 3 июня. В нем Сапега рассказывает, что "сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой [Протасевичем] в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить". "Однако вышло все несколько иначе", - пишет Сапега.

Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно.

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Девушка также рассказала, что в СИЗО много читает и пишет дневник, а еще занимается спортом.

Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала "Тревожное счастье" И. Шамякина, 600 страниц за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь.

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Уже в другом письме от 1 июня Сапега также пишет, что первый раз за все время, что находится в СИЗО заплакала, когда получила первые письма от родных. Она пишет, что из-за отсутствия часов научилась ориентироваться во времени по колоколам, которые "за окном каждый час пробивают определенное и равное точному времени количество раз".

Ранее уже сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). 25 мая, по данным источника "Русской службы ВВС", ее признали подозреваемой по третьему уголовному делу – по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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