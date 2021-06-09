Продюсер Лободы расторгла контракт с певицей. Причина - скандал с Киркоровым

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - написала продюсер.

Ранее Крапивина раскритиковала выступление Филиппа Киркорова и рэпера Давы на церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ". Продюсер заявила, что их номер - "паноптикум в чистом виде" и что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Она также добавила, что "шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов", а до Лободы остальным музыкантам "как Роскосмосу до Илона Маска", и зареклась в будущем посещать музыкальные премии, так как ей стыдно за других звезд.

Комментарий Филиппа Киркорова и обвинение в плагиате

В ответ Филипп Киркоров записал видео, в котором обвинил певицу Лободу и ее команду в плагиате (он указал, что ее номер был похож на выступление Бейонсе). Музыкант назвал Крапивину человеком двойных стандартов и указал, что ей нужен тот, кто будет "сверять ее посты с этическим кодексом".

"Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. (...) Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов и плагиатить...

Девочки, там, где вы учились, я преподавал.

Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал от команды, которая представляют "прогрессивную" артистку. Ух, как вам всем аукнется, - заявил музыкант. - Расчленить меня на шашлыки? Я всегда буду жестко выступать против дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках".

Комментарий Давы

Музыкант и блогер Давид Манукян (Дава) также высказался о скандале. Своим комментарием он поделился в сторис Instagram.

"Не нравится - не смотри! Человек систематически позволяет себе высказываться в мой адрес. То расстрелять, то порезать на шашлыки", - написал он. Как признался Манукян, еще больше его шокировало то, что многие поддерживают позицию Крапивиной.

"Шоу вам не нравится, а желание убить вы поддерживаете?"

- возмутился он.

Дава также добавил, что любит провокации, и это ничто не изменит.

Что случилось?

Филипп Киркоров и Дава появились на церемонии вручения премии "Муз-ТВ" в "свадебных" нарядах - Киркоров был одет во все белое - костюм и сорочку с алой каймой. Манукян же нарядился в классический черный костюм и рубашку с бабочкой.

Музыканты приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с розами, а по красной дорожке шли под руку и под крики "Горько!". Видео с мероприятия Киркоров опубликовал в своем Instagram.

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