Гей-пропаганда? Роскомнадзор проверит премию "Муз-ТВ"

В ведомстве рассказали, что информация, которая "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения", может распространяться в эфире исключительно в ночное время и с пометкой "18+". В случае с эфиром премии "Муз-ТВ" его показывали в вечернее время и с маркировкой "6+".

Также Роскомнадзор обратил внимание, что на афишах мероприятия тоже были пометки "6+", указав, что "следует провести проверку не только трансляции, но и самого мероприятия".

А в чем дело?

На церемонию вручения премии "Муз-ТВ" эстрадный певец Филипп Киркоров и рэпер Дава приехали в "свадебных" нарядах. Киркоров был одет во все белое - костюм и сорочку с алой каймой. Манукян же нарядился в классический черный костюм и рубашку с бабочкой.

Музыканты приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с розами, а по красной дорожке шли под руку и под крики "Горько!". Видео с мероприятия Киркоров опубликовал в своем Instagram.

Помимо них, запомнились блогер Игорь Синяк, который был одет в платье, и тиктокер Даня Милохин - он пришел на церемонию в наряде из двух частей: первая половина представляла собой мужской пиджак, брюки черного цвета и классическую туфлю, а вторая состояла из розового вечернего женского платья длины мини и босоножки с открытым носом на невысоком каблуке.