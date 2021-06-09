Смертность за первые 20 недель года в Латвии выросла на 21,1%

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 20 недель этого года у 1646 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 20 недель года составила 12,5%. В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью - 16,9%, в четвертую - 10,8%, в пятую - 19,1%, в шестую - 16,1%, в седьмую - 13,4%, в восьмую - 11,5%, в девятую - 13%, в десятую - 11,9%, в 11-ю неделю - 9,5%, в 12-ю неделю - 9%, в 13-ю неделю - 8,9%, в 14-ю неделю -10,1%, в 15-ю неделю - 11,4%, в 16-ю неделю - 8,2%, в 17-ю неделю - 6,8%, в 18-ю неделю - 11,4%, в 19-ю неделю - 8,3%, в 20-ю неделю - 9,9%.