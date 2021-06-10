Иосиф Пригожин признался в том, что Ольга Бузова пришла во МХАТ из-за него

Режиссер Александр Молочников поделился сникмом, на котором держит на руках Светлану Ходченкову. "Меняю на Бузову!" - подписал он фото.

Ольга ему ответила и указала, что ждет сценарий нового фильма Молочникова. Она готова там сыграть главную роль, но только в паре с Катей Варнавой.

Телеведущая Елена Летучая не понимает, кто же пойдет на этот спектакль. Оскар Кучера отреагировал коротко: "У меня все… Совсем все!".

Но выяснилось, что во всей этой ситуации косвенно виноват Иосиф Пригожин. Об этом продюсер признался на своей Instagram-странице: "Друзья, простите меня! Это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог перенести запланированные мероприятия Валерии для того, чтобы она могла принять предложение театра играть в этом спектакле".

Иосиф Игоревич отметил, что шокирован тем, что и "до театра докатилась эта разрушительная волна". Но он отмечает, что уверенности Ольги и ее способности пробивать любые стены можно только позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов.

"Пойдете смотреть спектакль?" - спросил Пригожин у аудитории. В комментариях к публикации певица Лолита написали, что эту роль и ей предлагали.

"Но это, похоже, очень самодеятельный спектакль", - подчеркнула исполнительница.