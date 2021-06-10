Министр: из-за невакцинированных учителей осенью школы могут не открыться

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma Муйжниеце рассказала, что к настоящему времени только менее половины, или около 47% учителей привились от Covid-19,

что вызывает опасения по поводу возвращения к очной форме обучения осенью.

По словам министра,

такая низкая доля привитых учителей по сравнению с другими отраслями является катастрофическим показателем.

Министр призвала педагогов, родителей детей, а также подростков использовать это лето для вакцинации от Covid-19, потому что тогда очная форма обучения осенью не подвергнет опасности семьи тех одноклассников, возраст которых еще не позволяет сделать прививку от коронавируса.

Мотивация

На вопрос, как мотивировать учителей прививаться, Муйжниеце ответила, что над этим ведется работа в более широком плане, думая не только об учителях, но и о мотивации других групп общества. "Опыт чрезвычайно разнообразен. В Америке существуют крупные лотереи с денежными призами, могут быть стимулы и поменьше. Я знаю, что министр благосостояния выдвинул предложение о "премиях" для пенсионеров", - сказала она.

Если доля педагогов, привитых от Covid-19, существенно не увеличится, будет "чрезвычайно сложно обеспечить, чтобы процесс очного обучения был таким же, как до Covid-19", - сказала министр.

Муйжниеце сообщила, что завтра, 11 июня, в 16:00, у нее состоится беседа по этим вопросам с председателем Латвийского профсоюза работников образования и науки Ингой Ванагой, а общая встреча с профсоюзом запланирована на следующую неделю. "Я очень надеюсь, что профсоюз поможет с идеями, как по возможности максимально привить учителей, и я с нетерпением жду совместной работы, чтобы принять дальнейшие решения", - сказала она.