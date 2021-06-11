В Латвии снимают новый гламурный сериал о бракосочетании

В сериале примут участие популярные латвийские актеры - Айя Дзерве, Иварс Пуга, Лелде Дреймане, Вероника Плотникова, Гиртс Круминьш, Каспарс Зале, Мартиньш Мейерс и другие, а съемки пройдут в прекрасном поместье в Пардаугаве и Курземе.

Андрей Экис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Это будет идеальная свадьба! Мать невесты в этом убеждена. Она очень переживает, что даже самая маленькая деталь может испортить это прекрасное мероприятие, поэтому ничего не должно пойти не по плану. Но в свадебное утро невеста открывает глаза и видит в своей комнате оператора, который является ее школьной любовью", - говорится в аннотации.

Режиссер Андрей Экис говорит: "Это будет красивая история, которая подходит для женщин всех возрастов, потому что свадьбы важны для маленьких девочек, которые только мечтают о них, для женщин, которые планируют свою свадьбу, и для матерей, которые устраивают свадьбу своих детей. Я хочу вызвать в воображении особое романтическое чувство, которое испытывает каждый свадебный гость. Хочу сказать, что любовь никогда не стареет, выйти замуж - это хорошо, а свадьбы - это красивый и трогательный праздник!".

"Мы уверены, что азарт и яркие эмоции всегда завораживают кинозрителя, поэтому сериал "Идеальная свадьба" никого не оставит равнодушным", - говорит Инга Алика-Строда, директор по развлекательным услугам компании Tet.

Сериал "Идеальная свадьба" будет снят в документальном стиле - роль камеры будет не только в том, чтобы наблюдать и документировать события, но и быть участником свадьбы, провоцируя интересные события. В то же время у зрителей по ту сторону экрана будет возможность почувствовать себя гостем на праздничном мероприятии и следить за событиями от свадебного утра до того, как последний танцор праздничной ночи покинет свадебный зал. Все будет отмечено и снято!

Сериал снят по сценарию Зане Зусте, Славы Сэ и Андрея Экиса. Продюсеры - Айя Ансоне и Дита Целминя, оператор - Марцис Абеле.

Сериал выйдет на экраны этой осенью на развлекательной платформе Tet +.