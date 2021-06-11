На Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков

Заседание по делу пока не назначено. Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков в Сети (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). По этой статье ему может грозить штраф до 1,5 млн рублей (около 17 тысяч евро).

Напомним, программы Юрия Дудя пожаловалась Лига безопасного интернета. Ее директор Екатерина Мизулина пояснила ТАСС, что претензии связаны с интервью Дудя с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. Эксперта подтвердила факты пропаганды наркотиков в этих двух видео.