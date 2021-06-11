На Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков
Московский суд зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя. Об этом пишет РИА Новости.
Московский суд зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя. Об этом пишет РИА Новости.
Заседание по делу пока не назначено. Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков в Сети (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). По этой статье ему может грозить штраф до 1,5 млн рублей (около 17 тысяч евро).
Напомним, программы Юрия Дудя пожаловалась Лига безопасного интернета. Ее директор Екатерина Мизулина пояснила ТАСС, что претензии связаны с интервью Дудя с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. Эксперта подтвердила факты пропаганды наркотиков в этих двух видео.
Популярного рэпера Моргенштерна ранее оштрафовали на 100 тысяч рублей (1,1 тысяч евро) за пропаганду наркотиков в песнях "Розовое вино 2" и Family. На данный момент на пропаганду наркотиков проверяют три песни Моргенштерна из альбома Million Dollar: Happiness, а прокуратура Москвы исследует клип рэпера и DJ Smash "Новая волна" на возможное оскорбление чувств верующих.