Сб, 12.06.2021
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Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдиня

Рижский писатель Слава Сэ находится в больнице в тяжелом состоянии

3 июня латвийский писатель, бард и сценарист Слава Сэ (наст. имя - Вячеслав Солдатенко) был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией Covid-19. Об этом сообщается на сайте Sibkassa.ru.

ФОТО: https://www.facebook.com/groups/298686836831814/user/532157005

Указывается, что у писателя поражение легких составляет более 60%. О том, что Солдатенко находится в тяжелом состоянии, также сообщили несколько его друзей и коллег в соцсетях со ссылкой на супругу Вячеслава Ларису.

На данный момент известно, что Слава не подключен к аппарату ИВЛ и находится под контролем врачей.

Друзья призывают молиться за его здоровье и верить в лучшее. 

Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) - латвийский писатель, бард и сценарист. Слава соавтор шести сценариев для российских фильмов и мультфильмов, среди которых "Джентльмены, удачи!" и "Три богатыря: ход конем".

Наиболее известен своими книгами "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Ева", "Сантехник. Твое мое колено" и другими.

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