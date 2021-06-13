Кто стал новой пассией Харламова, Шейк и Уэст вместе, а Тарасова вышла замуж за экс-супруга звезды "Папиных дочек"?

У Гарика Харламова новая пассия?

Несколько месяцев поклонники и СМИ обсуждают возможный роман 40-летнего Гарика Харламова и 28-летней Екатерины Ковальчук.

Но в начале июня разговоры о романтических отношениях юмориста и актрисы вспыхнули вновь. Дело в том, что Харламов и Ковальчук отдыхали в одном и том же месте - в SPA-отеле в Красной Поляне. Об это говорят их фотографии и геолокация.

Кроме того, Харламов проводил отпуск в компании участников группы Little Big Софьи Таюрской и Ильи Прусикина. На некоторых фотографиях с Соней была отмечена и Ковальчук.

По слухам, роман Гарика и Екатерины начался в прошлом году на съемках сериала "Гусар". Говорят, что еще до официального развода с Кристиной Асмус Харламов стал оказывать Ковальчук знаки внимания. Кстати, кто стал инициатором развода в звездной паре, до сих пор непонятно.

Ирина Шейк и Канье Уэст встречаются уже несколько месяцев?

На прошлой неделе появились громкие слухи о предполагаемом романе 35-летней Ирины Шейк и 44-летнего Канье Уэста. Изданию Us Weekly стало известно, что бывшая жена Уэста Ким Кардашьян в курсе того, что он встречается с моделью, но против их связи она ничего не имеет.

"Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой", - цитирует инсайдера Spletnik.ru.

Предполагается, что Шейк и Уэст начали встречаться еще несколько месяцев назад. Они виделись в марте и в апреле, когда Уэст приезжал в Нью-Йорк на поминальную службу в связи с кончиной рэпера DMX.

А вы верите в это?

Аглая Тарасова вышла замуж а Артура Смольянинова?

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова сообщила, что развелась с актером Артуром Смольяниновым после семи лет брака. Как призналась актриса, ее отношения с бывшим мужем продолжают оставаться теплыми и уважительными, ведь у них растут двое детей.

На днях в Сети появилось фото со скромной свадьбы Артура Смольянинова и Аглаи Тарасовой. Появились слухи о том, что роман у коллег начался еще на проекте "Гетеры майора Соколова".