Первое селфи с Марса? Да!
Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало фотографии, присланные их марсоходом "Чжужун", среди которых оказалось даже своеобразное "селфи".
Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало фотографии, присланные их марсоходом "Чжужун", среди которых оказалось даже своеобразное "селфи".
Среди фотографий были изображения равнины Утопия северного полушария красной планеты, где 15 мая марсоход совершил посадку.
На самом "селфи" изображен марсоход вместе с посадочной платформой.
Чтобы сделать этот снимок, "Чжужун" отъехал от платформы на десять метров, установил камеру на поверхность Марса, после чего вернулся на исходную позицию и сделал фото.