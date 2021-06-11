Пт, 11.06.2021
Мы должны знать своё место! Станислав Черчесов, главный тренер сборной России
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

Первое селфи с Марса? Да!

ФОТО: Pixabay

Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало фотографии, присланные их марсоходом "Чжужун", среди которых оказалось даже своеобразное "селфи".

Среди фотографий были изображения равнины Утопия северного полушария красной планеты, где 15 мая марсоход совершил посадку.

На самом "селфи" изображен марсоход вместе с посадочной платформой.

ФОТО: SCANPIX

Чтобы сделать этот снимок, "Чжужун" отъехал от платформы на десять метров, установил камеру на поверхность Марса, после чего вернулся на исходную позицию и сделал фото.

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