Милохин, Лорак, Успенская и другие звезды, которые росли без родителей, в детдоме или приемной семье

1. Светлана Сурганова

Лишь в 25 лет Светлана Сурганова узнала о том, что она приемный ребенок в своей семье. Об этом она рассказала в программе "Прямой эфир".

Недавно Светлана приняла, пожалуй, одно из самых важных решений в своей жизни. Она захотела узнать, кто ее настоящие родители. Для этого звезда обратилась в передачу "Прямой эфир" к Андрею Малахову.

Певица очень благодарна своей приемной семье. Они растили ее с любовью и выходили в первые годы жизни, так как у Светланы была анемия и целиакия. Певица считает, что артистизм у нее именно от приемной мамы. На биологических родителей она не злится: "Я живу с чувством благодарности к тем людям, которые подарили мне жизнь. Пусть они гордятся мной!".

Светлана Сурганова ФОТО: скриншот видео

2. Ани Лорак

Родители Каролины (настоящее имя певицы) развелись еще до рождения дочери. Чтобы спасти детей от голода, мать отдала Ани и ее брата в интернат.

"У мамы, помимо меня, были еще два сына, а время очень тяжелое - конец 80-х - начало 90-х.

В Черновцах, куда мы переехали из моего родного городка Кицмани, нам удалось поселиться только в маленьком доме: единственная комната да неотапливаемая кухня", - рассказывала певица в многочисленных интервью.

Там не было никаких удобств - ни горячей, ни холодной воды (носили из колодца), туалет находился на улице. Дети даже не могли мечтать о телевизоре и кровати. Ани рассказывала, что ей с братьями приходилось спать на полу.

"Это может показаться удивительным, но долгое время я вообще не понимала, как это - быть сытой.

Маминой зарплаты не хватало даже на еду…" - цитирует звезду портал Hochu.ua.

Прошли месяцы такой трудной жизни, но ситуация не улучшалась. Тогда мать Лорак приняла решение отдать ее и среднего сына в интернат.

3. Даня Милохин

Даня Милохин не помнит своих биологических родителей. Мать развелась с отцом из-за его пристрастия к выпивке, когда была беременна Даней и воспитывала старшего сына Илью. В какой-то момент женщина поняла, что не потянет двоих детей и сдала их в детский дом. Любопытно, но в том самом детдоме воспитывался Юра Шатунов.

В 13 лет Даня с Ильей попали в приемную семью.

Жизнь Дани изменилась осенью 2019 года, когда он завел аккаунт в TikTok. На видео он танцевал и пел на камеру, но настоящий успех к нему пришел благодаря роликам на тему своего сиротства. В одном из видео друг Дани спрашивает пароль от его смартфона, на что тот отвечает, что это имя мамы. Но пароля нет, как и самой матери.