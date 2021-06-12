Милохин, Лорак, Успенская и другие звезды, которые росли без родителей, в детдоме или приемной семье

Не все знаменитости могут похвастаться тем, что их воспитали родные папа и мама. RUS TVNET рассказывает о звездах, которые выросли без родителей, в детском доме или приемной семье.
1. Светлана Сурганова
Лишь в 25 лет Светлана Сурганова узнала о том, что она приемный ребенок в своей семье. Об этом она рассказала в программе "Прямой эфир".
Недавно Светлана приняла, пожалуй, одно из самых важных решений в своей жизни. Она захотела узнать, кто ее настоящие родители. Для этого звезда обратилась в передачу "Прямой эфир" к Андрею Малахову.
Певица очень благодарна своей приемной семье. Они растили ее с любовью и выходили в первые годы жизни, так как у Светланы была анемия и целиакия. Певица считает, что артистизм у нее именно от приемной мамы. На биологических родителей она не злится: "Я живу с чувством благодарности к тем людям, которые подарили мне жизнь. Пусть они гордятся мной!".
2. Ани Лорак
Родители Каролины (настоящее имя певицы) развелись еще до рождения дочери. Чтобы спасти детей от голода, мать отдала Ани и ее брата в интернат.
"У мамы, помимо меня, были еще два сына, а время очень тяжелое - конец 80-х - начало 90-х.
В Черновцах, куда мы переехали из моего родного городка Кицмани, нам удалось поселиться только в маленьком доме: единственная комната да неотапливаемая кухня", - рассказывала певица в многочисленных интервью.
Там не было никаких удобств - ни горячей, ни холодной воды (носили из колодца), туалет находился на улице. Дети даже не могли мечтать о телевизоре и кровати. Ани рассказывала, что ей с братьями приходилось спать на полу.
"Это может показаться удивительным, но долгое время я вообще не понимала, как это - быть сытой.
Маминой зарплаты не хватало даже на еду…" - цитирует звезду портал Hochu.ua.
Прошли месяцы такой трудной жизни, но ситуация не улучшалась. Тогда мать Лорак приняла решение отдать ее и среднего сына в интернат.
Даня Милохин не помнит своих биологических родителей. Мать развелась с отцом из-за его пристрастия к выпивке, когда была беременна Даней и воспитывала старшего сына Илью. В какой-то момент женщина поняла, что не потянет двоих детей и сдала их в детский дом. Любопытно, но в том самом детдоме воспитывался Юра Шатунов.
В 13 лет Даня с Ильей попали в приемную семью.
Жизнь Дани изменилась осенью 2019 года, когда он завел аккаунт в TikTok. На видео он танцевал и пел на камеру, но настоящий успех к нему пришел благодаря роликам на тему своего сиротства. В одном из видео друг Дани спрашивает пароль от его смартфона, на что тот отвечает, что это имя мамы. Но пароля нет, как и самой матери.
Образ парня очаровал пользователей TikTok. Милохин получил известность, а после достижения 18 лет покинул опекунов и перебрался в Москву. Даня стал настоящей сенсацией и начал хорошо зарабатывать. Конечно, этот путь к славе был не без трудностей.
В 70-х Успенская пела в ресторанах и хорошо зарабатывала. У нее была популярность, поклонники, но ее прошлое было темным. Дело в том, что родители Любови Залмановны познакомились в тюрьме. Мать будущей певицы Елена была медсестрой, а отец отбывал срок. Когда у женщины начались роды, она потеряла слишком много крови и скончалась.
Любовь была отдана на воспитание бабушке, которую будущая артистка до 14 лет считала своей мамой, а отца - старшим братом. Когда Успенская узнала правду, это стало для нее шоком.
В 70-х Любовь перебралась в Италию, а после - в США, где приобрела популярность у русских эмигрантов.
5. Александра Яковлева
Актриса Александра Яковлева получила известность после съемок в фильмах "Чародеи" и "Экипаж". Именно Яковлева снялась в откровенной сцене - одной из первых в кинематографе СССР. Мало кто тогда догадывался, что прошлое артистки - трагическое.
Родители Александры Иванес (это ее настоящая фамилия, а Яковлева - псевдоним) погибли в автокатастрофе, после чего воспитание девочки взяли на себя бабушка и дедушка. Став известной актрисой, Александра призналась, что бабушка воспитала в ней любовь к труду и внушила мысль, что она обязательно станет звездой.
В 90-е Александра Яковлева ушла из профессии, предпочтя работу чиновника. Позже она все же вернулась к зрителю в ремейке фильма "Экипаж" с Данилой Козловским в главной роли и на подмостки театра. Но здоровье артистки подкосила онкология.
6. Стив Джобс
Основатель многомиллионной империи Apple Стив Джобс был воспитан приемными родителями.
Известно, что у родной матери он появился на свет, когда та была еще студенткой. Девушка очень хотела, чтобы ребенок выжил, и сбежала из дома.
Бабушка и дедушка мальчика были против того, чтобы их дочь родила внебрачного ребенка.
Стива усыновили Пол и Клара Джобс. Они смогли воспитать мальчика в любви и заботе.