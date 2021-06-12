Сб, 12.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Милохин, Лорак, Успенская и другие звезды, которые росли без родителей, в детдоме или приемной семье

Не все знаменитости могут похвастаться тем, что их воспитали родные папа и мама. RUS TVNET рассказывает о звездах, которые выросли без родителей, в детском доме или приемной семье.

1. Светлана Сурганова

Лишь в 25 лет Светлана Сурганова узнала о том, что она приемный ребенок в своей семье. Об этом она рассказала в программе "Прямой эфир".

Недавно Светлана приняла, пожалуй, одно из самых важных решений в своей жизни. Она захотела узнать, кто ее настоящие родители. Для этого звезда обратилась в передачу "Прямой эфир" к Андрею Малахову.

Певица очень благодарна своей приемной семье. Они растили ее с любовью и выходили в первые годы жизни, так как у Светланы была анемия и целиакия. Певица считает, что артистизм у нее именно от приемной мамы. На биологических родителей она не злится: "Я живу с чувством благодарности к тем людям, которые подарили мне жизнь. Пусть они гордятся мной!".

Светлана Сурганова ФОТО: скриншот видео

2. Ани Лорак

Родители Каролины (настоящее имя певицы) развелись еще до рождения дочери. Чтобы спасти детей от голода, мать отдала Ани и ее брата в интернат.

"У мамы, помимо меня, были еще два сына, а время очень тяжелое - конец 80-х - начало 90-х.

В Черновцах, куда мы переехали из моего родного городка Кицмани, нам удалось поселиться только в маленьком доме: единственная комната да неотапливаемая кухня", - рассказывала певица в многочисленных интервью.

Там не было никаких удобств - ни горячей, ни холодной воды (носили из колодца), туалет находился на улице. Дети даже не могли мечтать о телевизоре и кровати. Ани рассказывала, что ей с братьями приходилось спать на полу.

"Это может показаться удивительным, но долгое время я вообще не понимала, как это - быть сытой.

Маминой зарплаты не хватало даже на еду…" - цитирует звезду портал Hochu.ua.

Прошли месяцы такой трудной жизни, но ситуация не улучшалась. Тогда мать Лорак приняла решение отдать ее и среднего сына в интернат.

3. Даня Милохин

Даня Милохин не помнит своих биологических родителей. Мать развелась с отцом из-за его пристрастия к выпивке, когда была беременна Даней и воспитывала старшего сына Илью. В какой-то момент женщина поняла, что не потянет двоих детей и сдала их в детский дом. Любопытно, но в том самом детдоме воспитывался Юра Шатунов. 

В 13 лет Даня с Ильей попали в приемную семью.

Жизнь Дани изменилась осенью 2019 года, когда он завел аккаунт в TikTok. На видео он танцевал и пел на камеру, но настоящий успех к нему пришел благодаря роликам на тему своего сиротства. В одном из видео друг Дани спрашивает пароль от его смартфона, на что тот отвечает, что это имя мамы. Но пароля нет, как и самой матери. 

Образ парня очаровал пользователей TikTok. Милохин получил известность, а после достижения 18 лет покинул опекунов и перебрался в Москву. Даня стал настоящей сенсацией и начал хорошо зарабатывать. Конечно, этот путь к славе был не без трудностей.

4. Любовь Успенская

В 70-х Успенская пела в ресторанах и хорошо зарабатывала. У нее была популярность, поклонники, но ее прошлое было темным. Дело в том, что родители Любови Залмановны познакомились в тюрьме. Мать будущей певицы Елена была медсестрой, а отец отбывал срок. Когда у женщины начались роды, она потеряла слишком много крови и скончалась. 

Любовь была отдана на воспитание бабушке, которую будущая артистка до 14 лет считала своей мамой, а отца - старшим братом. Когда Успенская узнала правду, это стало для нее шоком.

В 70-х Любовь перебралась в Италию, а после - в США, где приобрела популярность у русских эмигрантов. 

Любовь Успенская ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

5. Александра Яковлева

Актриса Александра Яковлева получила известность после съемок в фильмах "Чародеи" и "Экипаж". Именно Яковлева снялась в откровенной сцене - одной из первых в кинематографе СССР. Мало кто тогда догадывался, что прошлое артистки - трагическое.

Родители Александры Иванес (это ее настоящая фамилия, а Яковлева - псевдоним) погибли в автокатастрофе, после чего воспитание девочки взяли на себя бабушка и дедушка. Став известной актрисой, Александра призналась, что бабушка воспитала в ней любовь к труду и внушила мысль, что она обязательно станет звездой.

В 90-е Александра Яковлева ушла из профессии, предпочтя работу чиновника. Позже она все же вернулась к зрителю в ремейке фильма "Экипаж" с Данилой Козловским в главной роли и на подмостки театра. Но здоровье артистки подкосила онкология. 

Александра Яковлева ФОТО: Кадр из фильма

6. Стив Джобс

Основатель многомиллионной империи Apple Стив Джобс был воспитан приемными родителями.

Известно, что у родной матери он появился на свет, когда та была еще студенткой. Девушка очень хотела, чтобы ребенок выжил, и сбежала из дома.

Бабушка и дедушка мальчика были против того, чтобы их дочь родила внебрачного ребенка.

Стива усыновили Пол и Клара Джобс. Они смогли воспитать мальчика в любви и заботе.

7. Юрий Шатунов

Наверное, уже не осталось никого, кто бы не знал эту трогательную историю о мальчике-сироте, который пел про "Белые розы"!

Популярный певец Юрий Шатунов был из неблагополучной семьи. Его воспитывала тетка, которая приняла решение отправить 12-летнего хулиганистого мальчика в интернат.

Именно в интернате Юрий и запел. Под руководством Сергея Кузнецова была создана группа "Ласковый май".

Юрий Шатунов ФОТО: Пресс-фото
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