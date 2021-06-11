"Может быть вы мало работаете?": что сказала Бузова СМИ и другим звездам после пресс-показа в театре

Напомним, Ольга играет в постановке певицу Бэллу Шанталь. Действие происходит в 1902 году в Батуми. Молодого Сталина спасает героиня Бузовой.

Идея пригласить экс-ведущую шоу "Дом-2" на сцену МХАТ принадлежит Боякову. Он назвал исполнительницу хита "Мало половин" "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса". Об этом пишет "Комсомольская правда".

В разговоре со СМИ Ольга указала, что для нее - это главное событие года и вообще жизни. Ведь она еще со школы мечтала стать актрисой. В 16 лет Бузова хотела поступать в театральный институт, но мама настояла на другом и девушка окончила СпбГУ с красным дипломом.

"На критику не реагирую, потому что ее не читаю, нет времени. Но я готова слушать конструктивную критику, а оскорбления и хейт ко мне не имеют отношения. Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она - шпионка", - поясняет она.

Худрук театра не стал отрицать, что это был хайп, а Сталин как тема спектакля и Ольга Бузова - были невероятным сочетанием. Он подтвердил, что были предварительные малозначительные разговоры с другими актрисами, но у Ольги не было серьезных конкуренток и она оказалась убедительнее всех.

Бузова также отметила, что как только стало известно, что она сыграет в спектакле, то сразу же объявились те, кого якобы тоже куда-то приглашали - и во МХАТ и на "Х-Фактор".

"Может быть, вас не позвали, потому что вы не подходите? Может быть, вы мало работаете?" - поинтересовалась Бузова у коллег по шоу-бизнесу.