Директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск
Директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск. Его данные были обнаружены в базе разыскиваемых лиц, сообщает "Медуза".
Директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск. Его данные были обнаружены в базе разыскиваемых лиц, сообщает "Медуза".
В качестве основания для объявления в розыск указано, что Жданов "разыскивается по статье УК".
Как уже сообщалось ранее, 10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями.