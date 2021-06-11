Пт, 11.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений

Директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск

Иван Жданов ФОТО: REUTERS/Johanna Geron

Директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск. Его данные были обнаружены в базе разыскиваемых лиц, сообщает "Медуза".

В качестве основания для объявления в розыск указано, что Жданов "разыскивается по статье УК".

Как уже сообщалось ранее, 10 июня суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями.

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