Сб, 12.06.2021
Мы рассмотрели это в ассоциации, и мы не готовы. Я хотел бы сказать, что 95% спортивных клубов не готовы открыть двери, потому что охват недостаточен и мы все еще очень ограниченная отрасль. Гинт Кузнецов, глава Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса
Гинт Кузнецов, глава Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса

Фото ⟩ Агата Муцениеце с детьми приехала отдыхать в Латвию

В свой отпуск латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию.

Сторис актрисы заполнены ее времяпровождением в деревне вместе с сестрой Сантой. 

Агата гуляет, загорает и делится с подписчиками красивыми закатами и пейзажами. Актриса сделала снимок с граблями и косой и подписала его словами: "Вот мне кажется, ничем не хуже Gucci".

"Нарвала сирени. А вы любите такой отдых? Деревенский? #местосилы" - подписала она серию фотографий.

Перед своим приездом в Латвию Агата призналась: "Вот и наступило такое долгожданное всеми нами лето! Ура! Признаюсь честно, я всегда очень жду лето, ведь это как маленькая отдельная жизнь длиной в целых три месяца. Со своими неповторимыми закатами и восходами солнца, прогулками, разговорами, детскими каникулами и деревней!".

Напомним, 32-летняя Агата Муцениеце и 33-летний Павел Прилучный расстались в прошлом году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились дети - Мия и Тимофей. 

Павел Прилучный теперь состоит в отношениях с Мирославой Карпович, правда актеры официально не подтвердили свои отношения, но уже выходили в свет как пара. Сейчас влюбленные вместе отдыхают на Мальдивах. 

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