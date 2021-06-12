Видео ⟩ Седокова поговорила по-латышски и намекнула, что уже год содержит супруга

Ведущий поинтересовался, значит ли это, что Седокова содержит своего мужа.

"Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты", - объяснила Анна.

Звезда указала, что ее муж больше не играет за "Химки". Он уже подписал новый контракт. Но она пока не может об этом говорить, но клуб находится не в России. Анна пока не знает, как будет переживать момент переезда в другую страну.

Исполнительница не хочет произносить даже название клуба, которому Янис посвятил столько лет своей жизни. Ей кажется, что они популяризировали этот вид спорта, столько души вложили в это дело. Но оказалось, что это было не нужно.

"Мой муж очень крутой спортсмен. Мне в Танзанию с ним не придется ехать", - заметила Седокова.

Она объяснила, что Янис - латыш. Тогда ведущий обратился к Анне на латышском и она ответила: "Paldies - это все, что я знаю. Labi, labi они говорят".

Певица рассказала о том, как Янис поехал в родной город - Краславу. Это далеко от Риги. В его квартире была маленькая комната. В ней стоял кассетный магнитофон. Спортсмен его включил, а там заиграла песня "Не оставляй меня любимый". Оказалось, 14 лет назад он записал эту песню с радио. Анна подчеркивает, что когда они с Янисом познакомились, то он не знал, кто она такая и что именно она пела эту песню.

Напомним, в сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Это третий брак певицы. От первого супруга футболиста Валентина Белькевича у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика - бизнесмен Артем Комаров.

В июне 2021 года Седокова выпустила мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти треков.