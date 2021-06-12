Противоречивые заявления о министре благосостояния и спутнице Артуса Кайминьша: что происходит?

Хронология событий

Все началось с поста Службы новостей Латвийского телевидения, которая, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что актриса Дарта Даневича станет новым пресс-секретарем недавно назначенного на должность министра благосостояния Гатиса Эглитиса.

Вскоре актриса опровергла эту информацию, в ответ на пост Латвийского телевидения написав: "Эта информация не соответствует истине. Кто источник этой информации? Я не видела своего договора с Минблагом... Что там?".

Cien.,@ltvzinas ! Šī informācija nav patiesa. Kas ir šīs ziņas avots? Neesmu redzējusi savu līgumu ar LM... kāds ir? https://t.co/0CT5RCkLkP — Dārta Daneviča (@darta_avant) June 11, 2021

После таких противоречивых заявлений TVNET связался с Министерством благосостояния, где отметили, что о найме Даневичи действительно "слухи ходили", но официальная информация о начале трудовых отношений еще не опубликована. В свою очередь руководитель аппарата министра Лайла Каптейне отказалась давать более подробный комментарий, пытаясь понять, что произошло на самом деле и вызвало Twitter-бурю. "Мы свяжемся с Дартой, а затем прокомментируем", - лаконично ответила она.

Позже Каптейне сообщила порталу TVNET, что Даневича в четверг прибыла в Министерство с заявлением о найме на должность советницы в вопросах коммуникации, а Эглитис издал соответствующее распоряжение и были подготовлены все необходимые документы для оформления трудовых отношений, но технически Даневича договор пока не подписала.

К вечеру агентство LETA сообщило, что Дарта Даневича все же не станет советницей Эглитиса по вопросам коммуникации. Об этом заявил сам министр. Даневича со своей стороны сообщила в микроблоге Twitter, что встречалась с министром Эглитисом, чтобы обсудить вопросы коммуникации, но никаких договоренностей о должности пресс-секретаря не последовало. Она верит в Эглитиса как в министра, но среди его коллег все же не будет.

Что известно о Дарте Даневиче?

Имя актрисы театра Дайлес в последнее время все чаще звучит в связи с ее личной жизнью: она ​​- спутница депутата Сейма Артуса Кайминьша, весной этого года у них родился первенец.