Ринкевич поздравил российский народ с Днем России. На русском языке

"Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", - написал министр.

Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего 🇷🇺

12 июня 1992 года парламент России принял декларацию о суверенитете государства, поэтому в этот день отмечается День России.