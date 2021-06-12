Ринкевич поздравил российский народ с Днем России. На русском языке
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в социальной сети Twitter опубликовал поздравление россиян на русском языке.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в социальной сети Twitter опубликовал поздравление россиян на русском языке.
"Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего", - написал министр.
Поздравляю российский народ с Днём России, желаю развития крепкого гражданского общества и светлого демократического будущего 🇷🇺— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2021
12 июня 1992 года парламент России принял декларацию о суверенитете государства, поэтому в этот день отмечается День России.