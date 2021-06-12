Коронавирус в России набирает обороты. Москва вводит новые ограничения

На фоне всплеска заболеваемости Собянин пообещал открыть в столице дополнительные больницы. На фото дезинфекция Белорусского вокзала ФОТО: EPA

Низкие темпы вакцинации от коронавируса на прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме признавал и президент Владимир Путин. Там же на полях форума в последний раз звучали данные о числе сделавших прививку от Covid-19. Мурашко говорил, что первый компонент вакцины получили около 18 млн человек - то есть примерно 12% населения России.

"И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите", - согласился с главой минздрава Собянин.

О темпах вакцинации рассказал в субботу и российский президент Владимир Путин: "У нас, кстати говоря, это же обычное явление - люди относятся так, настороженно, я бы сказал, ко всем подобным процедурам. Но, на мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 миллионов уже и ни одного серьезного случая осложнений, мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире".

За весь период пандемии оперативный штаб насчитал 126 073 умерших. Росстат, который в своей статистике учитывает больше смертей, связанных с Covid-19, сообщил накануне, что только за 2020 год от коронавируса умерли 144 691 человек - 6,8 от общей смертности.

Футбол в пандемию

В пятницу начался чемпионат Европы по футболу, матчи которого запланированы и в России. В субботу - в день России - пройдет первый матч в Петербурге - между Россией и Бельгией.

Чемпионат Европы по футболу. Россия играет первый матч в Питере с Бельгией, Баку принимает Уэльс-Швейцарию