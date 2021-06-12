На пляже в Вецаки разогнали несколько сотен иностранных студентов: они отмечали окончание учебы

Рижский зиемельский участок Госполиции в 20:30 получил информацию о собрании и прослушивании громкой музыки на пляже в Вецаки.

Прибывшая на место происшествия муниципальная полиция Риги (RPP) констатировала, что примерно от 200 до 300 иностранных студентов отмечают окончание учебного года.

Как рассказал представитель муниципальной полиции Том Садовскис, на пляже была установлена и звукоусиливающая техника.

Полиция установила возможных организаторов собрания и разогнала молодых людей. RPP продолжает оценивать этот случай.

В свою очередь в Госполиции агентству LETA сообщили, что 21:37 в пятницу Латгальский участок Риги получил информацию о собрании в Риге, на стоянках на улице Краста, и о громком прослушивании музыки. На место событий выехали несколько экипажей полиции, после появления которых участники мероприятия рассредоточились и уехали.

И Олайнский участок Госполиции в 23:55 получил информацию о собрании на стоянке и громком прослушивании музыки. На место событий приехали несколько экипажей полиции, после появления которых участники мероприятия разошлись и уехали.

Полиция оценивает ответственность вовлеченных лиц.