В Литве почтили память жертв сталинских депортаций

14 июня исполняется 80 лет с момента начала первой массовой высылки жителей стран Балтии в Сибирь советскими властями в 1941 году. Большую часть тех, кто помнит жизнь депортированных, сегодня составляют либо те, кого выслали в детском возрасте, либо те, кто родился в ссылке.

"Сколько в итоге выжило и вернулось в Литву, трудно было посчитать, - объяснил DW председатель братства Йонас Маркаускас. - Даже в последние годы советского режима многие из депортированных боялись говорить о своем прошлом, отказывались дать свой номер телефона". Принятая в Литве цифра уничтоженных, заключенных и высланных советскими властями с 1940 по 1954 год - 300 тысяч человек. Она включает в себя более 20 тысяч казненных и отправленных в лагеря участников антикоммунистического партизанского движения, действовавшего с 1944 года до второй половины 1950-х годов. Их традиционно называют "лесными братьями".

Центральным событием встречи стало открытие двух деревянных скульптур, созданных скульптором Римантасом Зинкявичюсом. Они завершают серию изваяний, посвященных жертвам депортаций, установленных в музее. Скульптуры - деревянные стелы - изображают сцены депортаций и тяжелого быта ссыльных, которые отделяет друг от друга символическая резьба в виде тюремных цепей и колючей проволоки.

Главными регионами, куда ссылали литовцев, были Алтайский край и Якутия, поэтому большинство сюжетов содержат северные мотивы. Стелы украшены традиционными для Литвы резными крестами. Отдельно установлен мемориальный камень - в честь депортированных литовских евреев. "В Сибирь выслали семью моего двоюродного деда, - рассказал DW Римантас Зинкявичюс. - Я создал эти скульптуры с одной целью - чтобы не умерла память не только о нем, но и обо всех ссыльных и их страданиях".

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте возложила цветы к скульптурному мемориалу. В интервью DW она сказала: "Даты, связанные с депортацией, важны для любого народа. Эти уроки истории важно помнить, чтобы больше не допускать ошибок. С нами граничит Беларусь, где власть сейчас преследует своих граждан. Страна превратилась в тюрьму. В XXI веке, после Второй мировой войны, невозможно себе представить такое бесчеловечное отношение к своему народу. Отмечая годовщину депортации, мы не только вспоминаем нашу трагедию, но и напоминаем сегодняшним диктаторам, что такое обращение с людьми недопустимо".