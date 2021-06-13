Рэпера Элджея могут лишить водительских прав

Дело зарегистрировано в суде о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Рассмотрение назначено на 23 июня.

Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей (около 344 евро) с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Напомним, музыканта задержали на проспекте Маршала Жукова в Москве. Инспекторам поведение Узенюка показалось странным. Артист "невнятно разговаривал, и от него пахло алкоголем".

Издание "Комсомольская правда" указывает, что Элджея якобы ловили несколько экипажей. Погоня была на "бешеной скорости" и завершилась тем, что полицейские догнали рэпера. В итоге он припарковал свой спорткар BMW i8 на обочине. От медосвидетельствования Элджей отказался, и на него составили административный протокол.

Издание "Комсомольская правда" сообщило, что Узенюк пытался дать взятку полицейским. Журналисты также сообщили, что на пассажирском сиденье находилась супруга артиста - блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

Пара направлялась из клуба в свой загородный коттедж. После составления протокола машину рэпера должны были отправить на штрафстоянку, но Элджей предложил 300 тысяч рублей (3,3 тысячи евро), чтобы уладить вопрос. Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч (2,2 тысячи евро). В конечном итоге рэпер якобы был готов дать полицейским 700 тысяч рублей (7,8 тысячи евро).

После рэпер выпустил клип "Первая полоса". Артист утверждает, что рассказал в клипе правду о своем задержании. Элджей заявляет, что не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы просто "угорал". По поводу медицинского освидетельствования рэпер заметил, что "подул в трубочку, и там были нули".