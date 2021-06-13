Как Глюкоза отметила 35-летие: шоу от Little Big, выступление дочери и поздравление от супруга

Во время празднования Глюкоза исполнила свои самые известные хиты, а также спела дуэтом с некоторыми коллегами.
В СМИ с завидной регулярностью появляются слухи о том, что в семейных отношениях у певицы проблемы, но бизнесмен Александр Чистяков их развеял. Он публично признался супруге в любви и подарил ей страстный поцелуй.
На торжестве выступила и старшая дочь звезды Лидия, которая выпускает музыку под псевдонимом Lidus.
Среди звездных гостей Глюкозы были Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Егор Крид, Павел Деревянко, Шура Би-2, Александр Ревва, блогер Эльдар Джарахов и многие другие.
Коллектив Little Big, с которым Глюкоза состоит в дружеских отношениях и даже снялась в их последнем клипе, устроил зажигательное шоу в завершение вечера.
Галерея: 35-летие певицы Глюкозы