Вс, 13.06.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Как Глюкоза отметила 35-летие: шоу от Little Big, выступление дочери и поздравление от супруга

7 июня популярной российской исполнительнице Глюкозе (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) исполнилось 35 лет, но звезда решила отметить юбилей позже и совместить праздник с годовщиной свадьбы. На торжестве она собрала не только родных, но и многочисленных коллег. 

Во время празднования Глюкоза исполнила свои самые известные хиты, а также спела дуэтом с некоторыми коллегами.

В СМИ с завидной регулярностью появляются слухи о том, что в семейных отношениях у певицы проблемы, но бизнесмен Александр  Чистяков их развеял. Он публично признался супруге в любви и подарил ей страстный поцелуй.

На торжестве выступила и старшая дочь звезды Лидия, которая выпускает музыку под псевдонимом Lidus.

Среди звездных гостей Глюкозы были Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Егор Крид, Павел Деревянко, Шура Би-2, Александр Ревва, блогер Эльдар Джарахов и многие другие.

Коллектив Little Big, с которым Глюкоза состоит в дружеских отношениях и даже снялась в их последнем клипе, устроил зажигательное шоу в завершение вечера.

Галерея: 35-летие певицы Глюкозы

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