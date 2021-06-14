Страсти по Бузовой: троллинг от Безрукова и ответ Пригожина на обвинения во лжи

Сергей Безруков высмеял Ольгу Бузову

Сергей Безруков, подводя итоги III Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского в своей речи со сцены тонко высмеял Ольгу Бузову. Об этом пишет издание "Вести".

Безруков обратился к собравшимся в зале, среди которых были представители СМИ. Актер и руководитель фестиваля поблагодарил их за то, что они выбрали "Фабрику Станиславского", а не МХАТ имени Горького, намекнув таким образом на спектакль с участием Бузовой в этом театре.

"Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил", - сказал Сергей Безруков.

Эти слова зрители встретили смехом и аплодисментами. Актер предположил, что мэтр, наверное, "с отчаянием смотрит на то, что происходит сегодня на российской театральной сцене", и с надеждой - на этот фестиваль, идея которого – объединить театры, режиссеров и артистов, работающих по системе Станиславского.

Иосиф Пригожин ответил на обвинение во лжи

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в словесную перепалку с Ольгой Бузовой. Причиной стало выступление последней на сцене МХАТа, вызвавшее широкий резонанс.

Так, несколько дней назад на своей странице в Instagram Пригожин выложил аудио с репетиции Бузовой во МХАТе. Продюсер принес извинения подписчикам за то, что в спектакле "Чудесный грузин" будет выступать бывшая звезда шоу "Дом-2". Он объяснил, что не смог найти сроки и перенести запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять участие в спектакле.

Из комментариев стало известно, что на эту роль приглашали и Лолиту.

Позднее Пригожин схлестнулся с Бузовой под комментарием, оставленным под одной из публикаций.

"Вот, оказывается, как, ни Лолиту, ни Валерию никто не звал! Об этом сказал художественный руководитель!" – написала одна из подписчиц, комментируя слова худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, который заметил, что сразу видел Ольгу в этой роли и других кандидатов на это место не было.

На это Пригожин ответил: "Оказывается, художественные руководители еще и очень художественные вруны". Он пообещал предоставить доказательства своих слов и разместит переписку с худруком, а Бузовой заявил, что она начинает его не на шутку злить.

Напомним, 11 и 12 июня 2021 года в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького состоялась премьера спектакля "Чудесный грузин", в котором играет Ольга Бузова. Действие происходит в 1902 году в Батуми. Героиня певицы спасает молодого Сталина.