Миронов и Хаматова сыграют главные роли в сериале "Горбачев"

Над сериалом будет работать компания Ivi Originals и студия "Третий Рим". В нем будет 20 эпизодов. Ведется работа над их сценарием. Идея снять картину появилась после показа одноименного спектакля Алвиса Херманиса в Театре наций в 2020 году.

По словам самого Горбачева, на премьере постановки он был приятно удивлен, как Миронов "перевоплощается на сцене".

"Для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны", - цитирует Горбачева Esquire.

Съемки запланированы на весну 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Премьера ожидается в 2023 году на платформе Ivi.