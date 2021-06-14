У Светланы Лободы новый концертный директор. Рассказываем, кто он!

Табриз Шахиди родом из Таджикистана. Он окончил училище при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского по классу фортепиано, а высшее образование получил в Вене (Высшая академия музыки).

Работал на межгосударственной радиостанции "МИР" и в информационном агентстве "Интермедиа". Был корреспондентом, режиссером прямого эфира, ведущим и продюсером музыкально-развлекательных программ радиостанции "Говорит Москва", а до 2001 года являлся промоушн-менеджером по телевидению, радио и интернет-проектам компании BMG Russia.

Табриз Шахиди член Союза Журналистов России с 1997 года; Лауреат первого международного конкурса пианистов им. С. Прокофьева (первая премия, Душанбе, 1991) Лауреат российской премии "Новые Имена" (Москва, 1992, фортепиано); дипломант международного фестиваля Mozart in Prague в Праге (Чехия, 1992, фортепиано); дважды лауреат международного конкурса пианистов в Австрии — 1 премия (1992, 1995); гастроли в качестве пианиста по городам Германии и Австрии (1992-1995); Персональный сайт www.TABRIZ.ru награжден всероссийской премией интернет-проектов "Новая реальность ХХI век". Номинация "Персона".

С 2003 года Табриз занимается организацией корпоративных мероприятий, праздников, концертов, фестивалей, предвыборных акций. Работает с модельными агентствами, театрами, творческими объединениями и осуществляет букинг западных артистов, концерты российских звезд в России и странах СНГ. Шахиди сотрудничает с Земфирой, Тиной Канделаки, Еленой Темниковой, Денисом Мацуевым и многими другими.

Напомним, Нателла Крапивина, продюсер российской певицы Светланы Лободы, расторгла с ней контракт после скандала с Филиппом Киркоровым.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - написала продюсер.

Ранее Крапивина раскритиковала выступление Филиппа Киркорова и рэпера Давы на церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ". Продюсер заявила, что их номер - "паноптикум в чистом виде" и что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Она также добавила, что "шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов", а до Лободы остальным музыкантам "как Роскосмосу до Илона Маска", и зареклась в будущем посещать музыкальные премии, так как ей стыдно за других звезд.