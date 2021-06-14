Какие средства по уходу за кожей можно, а какие нельзя использовать летом? Отвечает косметик

О том, что следует учитывать при уходе за лицом, шеей и зоной декольте в летнюю пору, рассказывает косметик концептуального магазина товаров для красоты Apotheka Иева Страуткалне.

Защита от солнца и старения - SPF

Тема загара по-прежнему полна различных мифов, например, бытует мнение, что если загорать без солнцезащитного крема (SPF), то загар будет лучше, или будто кремом нужно пользоваться только при нахождении под прямыми солнечными лучами. На самом деле SPF-крем - это необходимый повседневный спутник не только летом, когда солнце самое "злое", но и в любое время года. Если одной лишь защиты от вредного солнечного излучения в качестве аргумента недостаточно, можно вспомнить и о том, что SPF-крем - это также одно из лучших средств защиты от появления внешних признаков старения. Его рекомендуется наносить как на лицо, так и на шею и зону декольте, не забывая также об ушах и губах.

К тому же сейчас можно приобрести всевозможные продукты для повседневного использования, например, бальзамы для лица, рук и губ, в состав которых уже включен защитный фильтр SPF.

Важно помнить о том, что солнцезащитный крем необходимо регулярно обновлять; не забывайте также позаботиться о коже и после солнечных ванн, например, при помощи таких успокаивающих средств как молочко или гель с экстрактом алоэ.

Забота о коже ниже подбородка

Уход за кожей должен включать в себя и заботу о зоне шеи и декольте: кожа там такая же тонкая, как вокруг глаз, а значит, и процессы старения протекают значительно быстрее. Если пренебрегать этими участками, в них могут преждевременно появиться такие признаки старения как сухость кожи, шелушение, морщинки. При желании шею и декольте можно очищать отдельно от лица, однако для этих чувствительных зон можно использовать те же средства (например, молочко, пенку, гель), что и для кожи лица. Летом, когда шея больше подвержена воздействию солнца и ветра, по вечерам рекомендуется наносить и увлажняющие сыворотки. При очищении этой зоны косметик рекомендует обратить внимание на движения рук и их направление - от яремной ямки вверх к подбородку, а по бокам двигаться вниз - от ушей к ключицам, избегая тяжелых, массирующих движений.

Бережный пилинг - второе дыхание для кожи

Очищение кожи, или пилинг, подразумевает удаление с нее отмерших клеток, скапливающихся на верхнем слое кожи, из-за чего могут образовываться сухие тусклые пятна. Пилинг помогает обновить кожу и улучшить ее внешний вид, однако очищение будет эффективным лишь в том случае, если его проводить правильно и бережно. К тому же после процедуры пилинга кожа лица становится более чувствительной к солнечным лучам, поэтому после него обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом.