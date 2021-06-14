"Для меня это свобода": Сергей Полунин о татуировке с портретом Путина и наркозависимости

О татуировке с портретом Владимира Путина

Самым первым Сергей Полунин сделал шрамирование, а после уже - татуировки.

"Для меня это свобода", - утверждает он.

Не так давно Сергей сделала татуировку на лице, которая символизирует мир трех стран - Украины, России и Великобритании. Сначала татуировки не были привязаны к работе, но теперь такие привязки есть у многих, и это стало самовыражением.

Однако Полунин уже работает над удалением. Он постепенно удаляет все татуировки со своего тела, но это длительный процесс. Татуировки с Украиной и Путиным "держатся дольше всего". Артист пока не знает, что сведет последним. Морально для него сложнее всего удалить именно портрет Путина. Ему нравится эстетически, как это смотрится.

По словам Сергея, набить татуировку с портретом Путина стоило около 300 фунтов (349 евро). Это было сделано в день выборов президента. Когда он ее сделал, то месяца четыре никому не показывал.

"Я сделал это с энергетической точки зрения", - объясняет Полунин.

Таким образом он хотел будто бы защитить президента РФ, потому что вокруг него в западных СМИ было много негатива. Танцовщику кажется, что в Путине "есть свет" и он "сохраняет мировой баланс". По его мнению, благодаря Путину

"Россия - это единственная страна, которая полностью свободна от западного влияния".

О наркозависимости

"Я никогда не пил алкоголь, но наркоманил... Я обычно такого ничего не делал, но вот в один момент - все, убился", - признался Полунин.

В тот момент это казалось для танцора каким-то выходом и свободой: "Это намного веселее и легче - идти в темную сторону. Это кажется легче и круче, но оно разрушает".

Лишь чудом Сергей не пристрастился к героину. Танцор спасся только благодаря другу, проживающему в Лондоне: "Он совсем не позитивный персонаж: сидел в тюрьме, гангстер, убивал людей.[...] Но именно он мне сказал: "Сереж, я не дам тебе героин, потому что тогда у тебя останется всего пара лет жизни". И этим он меня спас".

Сергей признался, что под наркотиками "легче танцевать", но тогда он не знал, что это потом повлияет на его здоровье. Однажды после поездки в Индию он вернулся с укусом. Тогда он не заметил его, а в комплексе с веществами его здоровье ухудшалось. Тогда он понял, что пора остановиться.

Избавиться от пагубной зависимости танцору помогла также и поддержка близких. Сейчас Сергей Полунин счастлив с фигуристкой и олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных. Пара растит сына, которого зовут Мир.

Напомним, в 2018 году украинский танцовщик Сергей Полунин поделился в соцсетях фотографиями, на которых продемонстрировал татуировку с портретом Путина на груди. Артист тогда написал: "Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь - это свет и оно самое великое".

В начале 2019 года Полунина выгнали из парижской Гранд-опера из-за нападок на геев и полных людей.