Основатель группы Pink Floyd грубо высказался в адрес Цукерберга

Сообщается, что создатель Facebook обещал за право использования песни "огромные деньги". Об этом Роджер Уотерс рассказал в рамках выступления на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Видео было опубликовано на YouTube-канале организатора форума.

Музыкант отметил, что он не хочет принимать в этом участие и не хочет позволять песне Another Brick in the Wall звучать в фильме, которые помогут в продвижении соцсетей Facebook и Instagram. По мнению Уотерса, Цукерберг хочет продолжать всех "подвергать цензуре".