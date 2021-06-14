Пн, 14.06.2021
Конечно, мы даем кислород. Конечно, до интубации. Но мы не можем регенерировать легкие Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

Основатель группы Pink Floyd грубо высказался в адрес Цукерберга

Музыкант, основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс (Roger Waters) в грубой форме ответил на просьбу создателя Facebook Марка Цукерберга по поводу использования песни Another Brick in the Wall. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что создатель Facebook обещал за право использования песни "огромные деньги". Об этом Роджер Уотерс рассказал в рамках выступления на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Видео было опубликовано на YouTube-канале организатора форума.

"F**k you! No f***ing way!" - цитируют Уотерса многочисленные СМИ.

Музыкант отметил, что он не хочет принимать в этом участие и не хочет позволять песне Another Brick in the Wall звучать в фильме, которые помогут в продвижении соцсетей Facebook и Instagram. По мнению Уотерса, Цукерберг хочет продолжать всех "подвергать цензуре". 

Видео: Роджер Уотерс на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

НАВЕРХ
Back